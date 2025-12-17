ATX-Wert OMV-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in OMV von vor einem Jahr abgeworfen

Das wäre der Gewinn bei einem frühen Einstieg in OMV gewesen.

Vor 1 Jahr wurde die OMV-Aktie an der Börse Wien gehandelt. Zur Schlussglocke war die OMV-Aktie an diesem Tag 36,54 EUR wert. Wenn ein Anleger damals 10 000 EUR in das OMV-Papier investiert hätte, befänden sich nun 273,673 Aktien in seinem Portfolio. Die Anlage hätte nun einen Wert von 12 643,68 EUR, da sich der Wert eines OMV-Papiers am 16.12.2025 auf 46,20 EUR belief. Damit hätte sich die Investition um 26,44 Prozent vermehrt.

OMV war somit zuletzt am Markt 15,46 Mrd. Euro wert.

Bitte beachten, dass in obenstehender Rechnung Aktiensplits und Dividendenzahlungen nicht berücksichtigt werden.

Redaktion finanzen.at