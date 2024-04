Aufschläge in Europa: STOXX 50 liegt am Nachmittag im Plus

Am Nachmittag zeigen sich die Börsianer in Europa zuversichtlich.

Um 15:41 Uhr legt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 0,86 Prozent auf 4 405,94 Punkte zu. Zuvor ging der STOXX 50 0,268 Prozent stärker bei 4 379,98 Punkten in den Freitagshandel, nach 4 368,27 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des STOXX 50 lag heute bei 4 423,22 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 4 379,98 Punkten erreichte.

STOXX 50-Performance seit Beginn des Jahres

Seit Beginn der Woche kletterte der STOXX 50 bereits um 0,845 Prozent. Noch vor einem Monat, am 12.03.2024, betrug der STOXX 50-Kurs 4 389,22 Punkte. Der STOXX 50 lag vor drei Monaten, am 12.01.2024, bei 4 095,45 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.04.2023, stand der STOXX 50 noch bei 4 001,92 Punkten.

Der Index kletterte seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,67 Prozent. 4 462,29 Punkte markierten den Höchststand des STOXX 50 im laufenden Jahr. Bei 4 010,21 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Tops und Flops im STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell Glencore (+ 5,36 Prozent auf 4,87 GBP), BP (+ 3,90 Prozent auf 5,40 GBP), Rio Tinto (+ 3,61 Prozent auf 54,19 GBP), Enel (+ 3,23 Prozent auf 5,90 EUR) und National Grid (+ 2,57 Prozent auf 10,40 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind derweil Zurich Insurance (-3,26 Prozent auf 453,90 CHF), Richemont (-2,69 Prozent auf 128,50 CHF), BASF (-0,42 Prozent auf 51,87 EUR), Nestlé (-0,34 Prozent auf 93,50 CHF) und Reckitt Benckiser (-0,19 Prozent auf 41,98 GBP).

Welche STOXX 50-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Im STOXX 50 ist die BP-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 18 523 168 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Bezogen auf die Marktkapitalisierung ist die Novo Nordisk-Aktie mit 517,546 Mrd. Euro die dominierende Aktie im STOXX 50.

Dieses KGV weisen die STOXX 50-Aktien auf

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die BAT-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 6,34 zu Buche schlagen. Was die Dividendenrendite angeht, ist die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,36 Prozent an der Spitze im Index zu erwarten.

