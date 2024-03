Aufschläge in Frankfurt: Börsianer lassen DAX zum Start steigen

Um 09:12 Uhr notiert der DAX im XETRA-Handel 0,02 Prozent fester bei 17 701,47 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,790 Bio. Euro. Zum Beginn des Mittwochshandels stand ein Abschlag von 0,071 Prozent auf 17 685,92 Punkte an der Kurstafel, nach 17 698,40 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 704,25 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 682,51 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der DAX seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang Verluste von 0,237 Prozent. Der DAX wurde vor einem Monat, am 06.02.2024, mit 17 033,24 Punkten bewertet. Vor drei Monaten, am 06.12.2023, wurde der DAX mit einer Bewertung von 16 656,44 Punkten gehandelt. Noch vor einem Jahr, am 06.03.2023, wies der DAX einen Wert von 15 653,58 Punkten auf.

Der Index gewann auf Jahressicht 2024 bereits um 5,56 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 816,52 Punkten. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Punkte.

Das sind die Tops und Flops im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Symrise (+ 4,62 Prozent auf 101,00 EUR), BASF (+ 1,59 Prozent auf 48,00 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 1,44 Prozent auf 26,70 EUR), Henkel vz (+ 0,86 Prozent auf 70,22 EUR) und Infineon (+ 0,71 Prozent auf 33,40 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-4,62 Prozent auf 39,77 EUR), Rheinmetall (-1,29 Prozent auf 428,90 EUR), Deutsche Bank (-0,81 Prozent auf 12,53 EUR), Daimler Truck (-0,67 Prozent auf 42,86 EUR) und Siemens Healthineers (-0,46 Prozent auf 56,32 EUR).

DAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Das Handelsvolumen der DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 1 133 127 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die SAP SE-Aktie dominiert den DAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 204,521 Mrd. Euro.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Mitglieder im Fokus

Die Porsche Automobil vz-Aktie verzeichnet mit 2,92 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,57 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at