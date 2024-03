Aufschläge in London: FTSE 100 nachmittags in der Gewinnzone

Um 15:41 Uhr steht im LSE-Handel ein Plus von 0,02 Prozent auf 7 641,88 Punkte an der FTSE 100-Kurstafel. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,380 Bio. Euro. Zum Handelsstart stand ein Plus von 0,000 Prozent auf 7 640,33 Punkte an der Kurstafel, nach 7 640,33 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 7 647,16 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 7 598,47 Punkten verzeichnete.

FTSE 100-Performance seit Beginn des Jahres

Der FTSE 100 wies vor einem Monat, am 05.02.2024, einen Stand von 7 612,86 Punkten auf. Der FTSE 100 stand noch vor drei Monaten, am 05.12.2023, bei 7 489,84 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 03.03.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 947,11 Punkten.

Seit Jahresbeginn 2024 büßte der Index bereits um 1,03 Prozent ein. In diesem Jahr schaffte es der FTSE 100 bereits bis auf ein Jahreshoch bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 404,08 Zählern verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im FTSE 100

Unter den Top-Aktien im FTSE 100 befinden sich derzeit Intertek (+ 5,54 Prozent auf 48,77 GBP), Marks Spencer (+ 4,26 Prozent auf 2,40 GBP), Fresnillo (+ 2,18 Prozent auf 4,87 GBP), Endeavour Mining (+ 2,00 Prozent auf 24,94 CAD) und Glencore (+ 1,76 Prozent auf 3,87 GBP). Schwächer notieren im FTSE 100 hingegen Ashtead (-7,89 Prozent auf 52,76 GBP), Antofagasta (-2,67 Prozent auf 17,89 GBP), RS Group (-2,28 Prozent auf 7,36 GBP), Croda International (-2,21 Prozent auf 46,86 GBP) und Hikma Pharmaceuticals (-1,97 Prozent auf 19,13 GBP).

Die meistgehandelten Aktien im FTSE 100

Im FTSE 100 weist die Lloyds Banking Group-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 41 845 465 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im FTSE 100 hat die Shell (ex Royal Dutch Shell)-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 187,545 Mrd. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Titel im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100 weist 2024 laut FactSet-Schätzung die International Consolidated Airlines-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 4,16 erwartet. Die Phoenix Group-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,95 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at