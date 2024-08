Aufschläge in Paris: CAC 40 legt schlussendlich zu

Am Abend zeigten sich die Börsianer in Paris optimistisch.

Schlussendlich verbuchte der CAC 40 im Euronext-Handel Gewinne in Höhe von 1,23 Prozent auf 7 423,37 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf einen Börsenwert in Höhe von 2,237 Bio. Euro. Zum Beginn des Donnerstagshandels stand ein Zuschlag von 0,310 Prozent auf 7 356,07 Punkte an der Kurstafel, nach 7 333,36 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 437,34 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 318,14 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des CAC 40

Seit Wochenbeginn verbucht der CAC 40 bislang einen Gewinn von 1,73 Prozent. Der CAC 40 wies vor einem Monat, am 15.07.2024, einen Stand von 7 632,71 Punkten auf. Der CAC 40 erreichte vor drei Monaten, am 15.05.2024, den Wert von 8 239,99 Punkten. Vor einem Jahr, am 15.08.2023, lag der CAC 40 noch bei 7 267,70 Punkten.

Seit Anfang des Jahres 2024 büßte der Index bereits um 1,43 Prozent ein. Das Jahreshoch des CAC 40 liegt derzeit bei 8 259,19 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 7 029,91 Zählern markiert.

Die teuersten CAC 40-Konzerne

Im CAC 40 sticht die Airbus SE (ex EADS)-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 268 039 Aktien wurden zuletzt via Euronext gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie sticht im CAC 40 mit einer Marktkapitalisierung von 316,811 Mrd. Euro heraus.

Fundamentalkennzahlen der CAC 40-Mitglieder im Blick

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im CAC 40 hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Stellantis-Aktie inne. Hier soll ein KGV von 3,27 zu Buche schlagen. Unter den Aktien im Index präsentiert die Stellantis-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 9,15 Prozent voraussichtlich die attraktivste Dividendenrendite.

