Aroundtown Aktie
|2,75EUR
|0,02EUR
|0,73%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
05.12.2025 12:50:20
Aroundtown SA Buy
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4,10 Euro auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier passte seine Schätzungen am Freitag an robuste Quartalszahlen an./rob/ag/mis
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Warburg Research
|
Kursziel:
4,10 €
|
Rating jetzt:
Buy
|
Kurs*:
2,73 €
|
Abst. Kursziel*:
50,29%
|
Rating update:
Buy
|
Kurs aktuell:
2,75 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
48,98%
|
Analyst Name::
Andreas Pläsier
|
KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse
Nachrichten zu Aroundtown SAmehr Nachrichten
|
03.12.25
|XETRA-Handel MDAX zum Handelsende im Minus (finanzen.at)
|
03.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX am Nachmittag leichter (finanzen.at)
|
03.12.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX mittags mit Abgaben (finanzen.at)
|
27.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Mittag stärker (finanzen.at)
|
27.11.25
|MDAX-Papier Aroundtown SA-Aktie: So viel Gewinn hätte eine Investition in Aroundtown SA von vor 3 Jahren abgeworfen (finanzen.at)
|
27.11.25
|Börse Frankfurt in Grün: MDAX notiert zum Handelsstart im Plus (finanzen.at)
|
26.11.25
|MDAX-Handel aktuell: MDAX schließt in der Gewinnzone (finanzen.at)
|
26.11.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX am Nachmittag mit Zuschlägen (finanzen.at)