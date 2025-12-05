Aroundtown Aktie

2,75EUR 0,02EUR 0,73%
Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

05.12.2025 12:50:20

Aroundtown SA Buy

HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Warburg Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 4,10 Euro auf "Buy" belassen. Andreas Pläsier passte seine Schätzungen am Freitag an robuste Quartalszahlen an./rob/ag/mis

Veröffentlichung der Original-Studie: 05.12.2025 / 08:15 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Buy
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Warburg Research 		Kursziel:
4,10 €
Rating jetzt:
Buy 		Kurs*:
2,73 € 		Abst. Kursziel*:
50,29%
Rating update:
Buy 		Kurs aktuell:
2,75 € 		Abst. Kursziel aktuell:
48,98%
Analyst Name::
Andreas Pläsier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

