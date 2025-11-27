Aroundtown Aktie
|2,96EUR
|0,01EUR
|0,41%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939
Aroundtown SA Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3 Euro auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Gewerbeimmobilien-Spezialisten für die ersten neun Monate und den bestätigten Jahresausblick sei insgesamt neutral zu werten, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/ag
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:46 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
|
Unternehmen:
Aroundtown SA
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
3,00 €
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
2,95 €
|
Abst. Kursziel*:
1,63%
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
2,95 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
1,63%
|
Analyst Name::
Thomas Rothäusler
|
KGV*:
-
