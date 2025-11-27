Aroundtown Aktie

27.11.2025 08:49:45

Aroundtown SA Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Aroundtown mit einem Kursziel von 3 Euro auf "Hold" belassen. Das Zahlenwerk des Gewerbeimmobilien-Spezialisten für die ersten neun Monate und den bestätigten Jahresausblick sei insgesamt neutral zu werten, schrieb Thomas Rothäusler in seinem am Donnerstag vorliegenden Kommentar./edh/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 07:46 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Hold
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
3,00 €
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
2,95 € 		Abst. Kursziel*:
1,63%
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
2,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
1,63%
Analyst Name::
Thomas Rothäusler 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

