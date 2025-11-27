ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Charles Boissier am Mittwoch. Veräußerungen und das Schuldenmanagement setzten sich bei dem Immobilienunternehmen fort./rob/tih/ag



Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:53 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



