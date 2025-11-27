Aroundtown Aktie

2,98EUR 0,03EUR 0,95%
Aroundtown für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
27.11.2025 10:30:00

Aroundtown SA Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Aroundtown nach Neunmonatszahlen mit einem Kursziel von 3,30 Euro auf "Neutral" belassen. Die Resultate hätten die Erwartungen erfüllt, schrieb Charles Boissier am Mittwoch. Veräußerungen und das Schuldenmanagement setzten sich bei dem Immobilienunternehmen fort./rob/tih/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 08:53 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
UBS AG 		Kursziel:
3,30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2,96 € 		Abst. Kursziel*:
11,49%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2,98 € 		Abst. Kursziel aktuell:
10,74%
Analyst Name::
Charles Boissier 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aroundtown SAmehr Nachrichten