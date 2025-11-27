Aroundtown Aktie

2,95EUR -0,01EUR -0,20%
WKN DE: A2DW8Z / ISIN: LU1673108939

27.11.2025 06:38:44

Aroundtown SA Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Bank JPMorgan hat das Kursziel für Aroundtown von 3,00 auf 3,30 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Neutral" belassen. 2025 sei für die Branche eher das Jahr gewesen, das hätte gut werden können, schrieb Analyst Neil Green in seinem Ausblick auf 2026. Im kommenden Jahr setzt Green nun abermals auf Optimismus. Denn die Erwartungen an die Branche seien allgemein gering, und in der Aktienpositionierung sei eine gewisse Kapitulation zu registrieren. Bei seinen Favoriten Vonovia, Merlin Properties und Segro sieht Green rund 40 Prozent Kurspotenzial und für die Branche im Schnitt mehr als zwanzig Prozent./ag/gl

Veröffentlichung der Original-Studie: 26.11.2025 / 21:03 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.11.2025 / 00:15 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: Aroundtown SA Neutral
Unternehmen:
Aroundtown SA 		Analyst:
JP Morgan Chase & Co. 		Kursziel:
3,30 €
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
2,96 € 		Abst. Kursziel*:
11,56%
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
2,95 € 		Abst. Kursziel aktuell:
12,02%
Analyst Name::
Neil Green 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu Aroundtown SAmehr Nachrichten

Analysen zu Aroundtown SAmehr Analysen

06:38 Aroundtown Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Aroundtown Neutral JP Morgan Chase & Co.
26.11.25 Aroundtown Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
26.11.25 Aroundtown Underweight Barclays Capital
26.11.25 Aroundtown Underperform Jefferies & Company Inc.
Eintrag hinzufügen
Aktien in diesem Artikel

Aroundtown SA 2,95 -0,20% Aroundtown SA

Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

