Ausblick: thyssenkrupp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

thyssenkrupp wird sich am 09.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,186 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -1,700 EUR je Aktie erwirtschaftet.

Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,30 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Minus von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,81 Milliarden EUR in den Büchern standen.

In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,273 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -2,420 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 33,02 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 35,04 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.

Redaktion finanzen.at