thyssenkrupp Aktie
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
|Analysten-Prognosen
|
08.12.2025 07:01:06
Ausblick: thyssenkrupp legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
thyssenkrupp wird sich am 09.12.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 beendeten Quartals äußern.
Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 0,186 EUR je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte thyssenkrupp -1,700 EUR je Aktie erwirtschaftet.
Die Schätzungen von 4 Analysten gehen im Schnitt bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal von 8,30 Milliarden EUR aus – das entspräche einem Minus von 5,78 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 8,81 Milliarden EUR in den Büchern standen.
In Bezug auf das abgelaufene Fiskaljahr haben 11 Analysten ihre Schätzungen abgegeben. Durchschnittlich erwarten die Experten einen Gewinn von 0,273 EUR je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren hier -2,420 EUR je Aktie vermeldet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt von insgesamt 33,02 Milliarden EUR aus, im Gegensatz zu 35,04 Milliarden EUR im entsprechend vorigen Fiskaljahr.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu thyssenkrupp AGmehr Nachrichten
|
05.12.25
|Freundlicher Handel: Zum Ende des Freitagshandels Pluszeichen im MDAX (finanzen.at)
|
05.12.25
|EU-Protektionismus stützt Stahlmarkt - deutsche Werte wie Salzgitter-Aktie und thyssenkrupp-Aktie profitieren (dpa-AFX)
|
05.12.25
|Freundlicher Handel in Frankfurt: MDAX präsentiert sich am Freitagnachmittag fester (finanzen.at)
|
05.12.25
|Freitagshandel in Frankfurt: MDAX am Mittag mit Zuschlägen (finanzen.at)
|
05.12.25
|MDAX aktuell: MDAX beginnt Freitagshandel mit Gewinnen (finanzen.at)
|
04.12.25
|Pluszeichen in Frankfurt: MDAX klettert zum Handelsende (finanzen.at)
|
04.12.25
|Gute Stimmung in Frankfurt: MDAX im Aufwind (finanzen.at)
|
04.12.25
|Aufschläge in Frankfurt: MDAX liegt am Mittag im Plus (finanzen.at)
Analysen zu thyssenkrupp AGmehr Analysen
|03.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|03.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
|16.09.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|11.08.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|12.06.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|27.05.25
|thyssenkrupp Buy
|Baader Bank
|14.08.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|29.07.25
|thyssenkrupp Verkaufen
|DZ BANK
|16.07.25
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|25.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|19.11.24
|thyssenkrupp Underweight
|Barclays Capital
|03.12.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|02.12.25
|thyssenkrupp Hold
|Jefferies & Company Inc.
|26.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|07.11.25
|thyssenkrupp Neutral
|JP Morgan Chase & Co.
|03.11.25
|thyssenkrupp Hold
|Deutsche Bank AG
Aktien in diesem Artikel
|thyssenkrupp AG
|9,40
|0,06%