SMA Solar Aktie

SMA Solar für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A0DJ6J / ISIN: DE000A0DJ6J9

06.11.2025 15:07:15

Auto-Update: So aktiviert ihr die Einstellung

Die neueste Firmware bietet den verlässlichsten Schutz: Deshalb ist bei SMA Produkten standardmäßig die Einstellung „Auto-Update“ aktiviert. Die vorhandene Firmware wird regelmäßig auf neue Versionen überprüft und bei Verfügbarkeit aktualisiert. Die Einstellung „automatische Firmware-Updates“ ist außerdem Voraussetzung für eine erfolgreiche Anlageninbetriebnahme: Ohne entsprechende Aktivierung kann die Anlage nicht erfolgreich installiert werden.Weiter zum vollständigen Artikel bei SMA Solar Tech. AG
Nachrichten zu SMA Solar AGmehr Nachrichten

Analysen zu SMA Solar AGmehr Analysen

27.10.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
23.10.25 SMA Solar Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
13.10.25 SMA Solar Hold Deutsche Bank AG
09.09.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
04.09.25 SMA Solar Hold Jefferies & Company Inc.
Aktien in diesem Artikel

SMA Solar AG 27,86 -2,79% SMA Solar AG

Letzte Top-Ranking Nachrichten

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht leichter ins Wochenende -- DAX schließlich schwächer -- Wall Street schlussendlich im uneins -- Asiens Börsen letztlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt fiel am Freitag zurück, während der deutsche Aktienmarkt sich abwärts bewegte. An der Wall Street ging es am Freitag in unterschiedliche Richtungen. An den Märkten in Fernost ging es zum Wochenende nach unten.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

