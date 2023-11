Barclays belässt Rheinmetall auf 'Overweight' und hebt Kursziel an - Rheinmetall-Aktie dennoch unter Druck

Die Ziele des Rüstungskonzerns und Autozulieferers Rheinmetall bis 2026 lägen über den Erwartungen, schrieb Analystin Charlotte Keyworth in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Der Barmittelfluss werde der Wachstumsdynamik folgen, aber wegen nötiger Investitionen erst mit Verzögerung. Keyworth hat nun das höchste Kursziel am Markt ausgerufen.

Die Rheinmetall-Aktie verliert im XETRA-Handel zeitweise 1,45 Prozent auf 284,80 Euro.

LONDON (dpa-AFX Broker)