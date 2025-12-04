BASF-Aktie erhält von UBS AG Bewertung: Neutral

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach einem Treffen mit dem Management mit einem Kursziel von 45 Euro auf "Neutral" belassen. Der Chemiekonzern rechne auch für das kommende Jahr mit einem anhaltend schwierigen Geschäftsumfeld, schrieb Geoff Haire am Donnerstag. Die gesamtwirtschaftliche Unsicherheit dürfte zumindest das erste Halbjahr belasten, wobei es eine genaue Prognose erst mit den 2025er-Zahlen geben solle. Mittelfristig rechne das Management aber mit einigen positiven Entwicklungen bei Angebot und Nachfrage.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die BASF-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die Aktionäre schickten das Papier von BASF nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 14:18 Uhr 1,9 Prozent auf 43,38 EUR. Aufgrund dessen weist das Papier noch eine Kurssteigerungsmöglichkeit von 3,73 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel auf. Im bisherigen Handelsverlauf wurden 1 234 625 BASF-Aktien umgesetzt. Das Papier stieg auf Jahressicht 2025 um 7,6 Prozent. Voraussichtlich am 27.02.2026 wird BASF Anlegern einen Einblick in die Quartalsbilanz von Q4 2025 gewähren.

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.at

Veröffentlichung der Original-Studie: 04.12.2025 / 06:46 / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.