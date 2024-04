BASF-Analyse: UBS AG bewertet BASF-Aktie mit Buy in neuer Analyse

Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für BASF nach Zahlen zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 61 Euro belassen. Die Mengenerholung bei dem Chemiekonzern setze sich fort, schrieb Analyst Samuel Perry in einer ersten Reaktion am Donnerstag.

Aktieninformation im Fokus: Die BASF-Aktie ausführlich analysiert am Tag der UBS AG-Empfehlung

Die BASF-Aktie gab im XETRA-Handel um 15:33 Uhr um 1,3 Prozent auf 50,67 EUR nach. Also weist das Papier noch Spielraum von 20,39 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. 2 148 978 BASF-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2024 ein Plus von 3,9 Prozent zu Buche. BASF wird die nächste Bilanz für Q1 2024 voraussichtlich am 25.04.2024 vorlegen.

