Lufthansa Aktie
WKN: 823212 / ISIN: DE0008232125
|
24.11.2025 10:18:01
"Beitrag für Sicherheit leisten": Lufthansa ist zu mehr Zusammenarbeit mit der Bundeswehr bereit
Bereits jetzt kooperiert die Lufthansa eng mit der Bundeswehr. Konzernchef Ritter zufolge könnte die Partnerschaft bei einem Nato-Bündnisfall weiter ausgebaut werden. Zu den Drohensichtungen an Flughäfen macht er einen Vorschlag.Weiter zum vollständigen Artikel bei N-TV
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Nachrichten zu Lufthansa AGmehr Nachrichten
|
09:29
|MDAX aktuell: MDAX zum Start des Montagshandels mit grünem Vorzeichen (finanzen.at)
|
21.11.25
|MDAX aktuell: MDAX beendet die Sitzung mit Verlusten (finanzen.at)
|
21.11.25
|Anleger in Frankfurt halten sich zurück: So steht der MDAX am Nachmittag (finanzen.at)
|
21.11.25
|Börse Frankfurt: MDAX zeigt sich mittags schwächer (finanzen.at)
|
20.11.25
|Handel in Frankfurt: MDAX fällt zum Ende des Donnerstagshandels (finanzen.at)
|
20.11.25
|Lufthansa strebt Beteiligung an TAP Air an - Aktie tiefer (Dow Jones)
|
20.11.25
|Lufthansa bietet für portugiesische Airline TAP (Spiegel Online)
Analysen zu Lufthansa AGmehr Analysen
|18.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|10.11.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|18.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|03.11.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|29.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|09.09.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|27.08.25
|Lufthansa Buy
|UBS AG
|18.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|12.11.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|31.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|30.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|02.10.25
|Lufthansa Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|18.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|10.11.25
|Lufthansa Sector Perform
|RBC Capital Markets
|05.11.25
|Lufthansa Market-Perform
|Bernstein Research
|31.10.25
|Lufthansa Hold
|Deutsche Bank AG
|30.10.25
|Lufthansa Halten
|DZ BANK
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Aktien in diesem Artikel
|Lufthansa AG
|7,99
|0,30%