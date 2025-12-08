Apple Aktie
WKN: 865985 / ISIN: US0378331005
|
08.12.2025 11:39:00
Bericht: Apples Chip-Chef Johny Srouji erwägt den Absprung
Von M-Prozessoren bis Funkchips: Apple Silicon beeindruckt seit Jahren konstant. Der zuständige Top-Manager zieht angeblich in Betracht, die Firma zu wechseln.Weiter zum vollständigen Artikel bei Heise
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!