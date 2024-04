Börse Europa in Grün: Das macht der STOXX 50 mittags

Am Freitag gewinnt der STOXX 50 um 12:09 Uhr via STOXX 1,03 Prozent auf 4 413,44 Punkte. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Zuschlag von 0,268 Prozent auf 4 379,98 Punkte an der Kurstafel, nach 4 368,27 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den STOXX 50 bis auf 4 379,98 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 4 423,22 Zählern.

STOXX 50 seit Beginn des Jahres

Auf Wochensicht verbucht der STOXX 50 bislang einen Gewinn von 1,02 Prozent. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 12.03.2024, einen Wert von 4 389,22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 12.01.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Stand von 4 095,45 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 12.04.2023, stand der STOXX 50 bei 4 001,92 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 7,86 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 erreichte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 4 462,29 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 4 010,21 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops aktuell

Die stärksten Aktien im STOXX 50 sind aktuell Glencore (+ 3,75 Prozent auf 4,80 GBP), BP (+ 3,18 Prozent auf 5,37 GBP), Rio Tinto (+ 2,89 Prozent auf 53,81 GBP), Enel (+ 2,57 Prozent auf 5,86 EUR) und National Grid (+ 1,83 Prozent auf 10,32 GBP). Die schwächsten STOXX 50-Aktien sind hingegen Zurich Insurance (-3,77 Prozent auf 451,50 CHF), Richemont (-0,76 Prozent auf 131,05 CHF), Roche (-0,18 Prozent auf 225,70 CHF), Unilever (-0,08 Prozent auf 38,10 GBP) und Reckitt Benckiser (-0,07 Prozent auf 42,03 GBP).

STOXX 50-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im STOXX 50 weist die BP-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 8 859 450 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 517,546 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Mitglieder

Die BAT-Aktie verzeichnet mit 6,34 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich eine Dividendenrendite von 10,36 Prozent, die höchste im Index.

Redaktion finanzen.at