Börse Europa in Grün: Euro STOXX 50 steigt letztendlich

So performte der Euro STOXX 50 am dritten Tag der Woche zum Handelsschluss.

Schlussendlich schloss der Euro STOXX 50 den Handelstag nahezu unverändert (plus 0,05 Prozent) bei 4 537,57 Punkten ab. Der Börsenwert der enthaltenen Werte beträgt damit 3,948 Bio. Euro. Zuvor ging der Euro STOXX 50 0,060 Prozent höher bei 4 538,12 Punkten in den Mittwochshandel, nach 4 535,40 Punkten am Vortag.

Der Euro STOXX 50 verzeichnete bei 4 546,06 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Mittwoch 4 515,52 Einheiten.

Euro STOXX 50-Entwicklung im Jahresverlauf

Seit Wochenbeginn verbucht der Euro STOXX 50 bislang einen Verlust von 0,056 Prozent. Noch vor einem Monat, am 20.11.2023, wies der Euro STOXX 50 einen Wert von 4 342,41 Punkten auf. Der Euro STOXX 50 wies vor drei Monaten, am 20.09.2023, einen Wert von 4 275,98 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 20.12.2022, erreichte der Euro STOXX 50 einen Wert von 3 802,49 Punkten.

Für den Index ging es seit Jahresanfang 2023 bereits um 17,67 Prozent aufwärts. Bei 4 593,11 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des Euro STOXX 50. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 3 802,51 Punkten.

Top-Flop-Liste: Das sind die stärksten und schwächsten Einzelwerte im Euro STOXX 50

Zu den Gewinner-Aktien im Euro STOXX 50 zählen derzeit adidas (+ 1,31 Prozent auf 195,94 EUR), Bayer (+ 1,12 Prozent auf 32,56 EUR), Deutsche Börse (+ 1,02 Prozent auf 183,10 EUR), Deutsche Telekom (+ 0,88 Prozent auf 21,67 EUR) und Eni (+ 0,84 Prozent auf 15,15 EUR). Auf der Verliererseite im Euro STOXX 50 stehen hingegen DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,93 Prozent auf 44,87 EUR), SAP SE (-1,46 Prozent auf 139,20 EUR), Infineon (-0,79 Prozent auf 37,77 EUR), Intesa Sanpaolo (-0,70 Prozent auf 2,63 EUR) und Enel (-0,66 Prozent auf 6,65 EUR).

Die teuersten Unternehmen im Euro STOXX 50

Das Handelsvolumen der Deutsche Telekom-Aktie ist im Euro STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 6 318 933 Aktien gehandelt. Die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie macht derzeit eine Marktkapitalisierung von 370,462 Mrd. Euro aus. Damit hat die Aktie im Euro STOXX 50 den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der Euro STOXX 50-Mitglieder im Blick

Im Euro STOXX 50 verzeichnet die Stellantis-Aktie 2023 laut FactSet-Schätzung mit 3,59 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die Intesa Sanpaolo-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 11,17 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at