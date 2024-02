Börse Europa in Grün: STOXX 50 mittags mit Zuschlägen

Am Montag verbucht der STOXX 50 um 12:10 Uhr via STOXX ein Plus in Höhe von 0,11 Prozent auf 4 269,05 Punkte. In den Handel ging der STOXX 50 0,113 Prozent leichter bei 4 259,70 Punkten, nach 4 264,52 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 4 270,38 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 4 256,90 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der STOXX 50 im Jahresverlauf

Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 19.01.2024, einen Wert von 4 051,66 Punkten auf. Vor drei Monaten ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, wurde der STOXX 50 mit einer Bewertung von 3 943,28 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der STOXX-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, notierte der STOXX 50 bei 3 937,62 Punkten.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 4,33 Prozent nach oben. In diesem Jahr verzeichnete der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 270,38 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Punkten.

Gewinner und Verlierer im STOXX 50

Zu den Top-Aktien im STOXX 50 zählen aktuell AstraZeneca (+ 2,99 Prozent auf 103,96 GBP), Roche (+ 1,71 Prozent auf 232,10 CHF), Novartis (+ 1,09 Prozent auf 89,40 CHF), Nestlé (+ 0,76 Prozent auf 97,89 CHF) und National Grid (+ 0,38 Prozent auf 10,20 GBP). Die Verlierer im STOXX 50 sind derweil Rio Tinto (-1,54 Prozent auf 54,30 GBP), BASF (-1,47 Prozent auf 45,91 EUR), Glencore (-1,29 Prozent auf 3,94 GBP), Richemont (-0,84 Prozent auf 135,90 CHF) und BAT (-0,81 Prozent auf 23,94 GBP).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Im STOXX 50 sticht die BP-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via STOXX 4 450 213 Aktien gehandelt. Mit 508,856 Mrd. Euro weist die Novo Nordisk-Aktie im STOXX 50 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der STOXX 50-Titel im Blick

2024 weist die Bayer-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 5,13 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50 auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die BAT-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,96 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

Redaktion finanzen.at