Börse Europa: STOXX 50 schwächelt

Heute halten sich die Anleger in Europa zurück.

Der STOXX 50 tendiert im STOXX-Handel um 12:10 Uhr um 0,02 Prozent leichter bei 4 409,31 Punkten. Zuvor ging der STOXX 50 0,026 Prozent tiefer bei 4 409,00 Punkten in den Handel, nach 4 410,15 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 erreichte am Donnerstag sein Tagestief bei 4 403,24 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 4 421,46 Punkten lag.

STOXX 50-Performance seit Jahresbeginn

Auf Wochensicht gab der STOXX 50 bereits um 0,725 Prozent nach. Noch vor einem Monat, am 04.03.2024, verzeichnete der STOXX 50 einen Wert von 4 315,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 04.01.2024, lag der STOXX 50-Kurs bei 4 108,72 Punkten. Der STOXX 50 verzeichnete vor einem Jahr, am 04.04.2023, den Stand von 3 948,50 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 schlägt ein Plus von 7,75 Prozent zu Buche. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 462,29 Punkten. Bei 4 010,21 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Top- und Flop-Aktien im STOXX 50

Zu den stärksten Einzelwerten im STOXX 50 zählen aktuell Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (+ 2,02 Prozent auf 75,40 EUR), AstraZeneca (+ 1,91 Prozent auf 107,64 GBP), Reckitt Benckiser (+ 1,52 Prozent auf 42,84 GBP), Rio Tinto (+ 1,40 Prozent auf 51,49 GBP) und Glencore (+ 1,38 Prozent auf 4,65 GBP). Schwächer notieren im STOXX 50 hingegen RELX (-0,93 Prozent auf 32,93 GBP), SAP SE (-0,92 Prozent auf 176,58 EUR), Siemens (-0,61 Prozent auf 175,46 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-0,47 Prozent auf 443,00 EUR) und BAT (-0,46 Prozent auf 23,65 GBP).

Die teuersten Konzerne im STOXX 50

Im STOXX 50 sticht die Glencore-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 5 905 709 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 518,265 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im STOXX 50 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der STOXX 50-Mitglieder im Fokus

Unter den STOXX 50-Aktien weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie mit 6,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Die HSBC-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at