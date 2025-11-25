GSK Aktie
|20,29EUR
|0,10EUR
|0,50%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Hold
HAMBURG (dpa-AFX Analyser) - Die Privatbank Berenberg hat das Kursziel für GSK von 1600 auf 1660 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Fokus von Finanzchefin Julie Brown dürfte im neuen Jahr auf der Erreichung der Finanzziele sowie weiteren Effizienzmaßnahmen liegen, schrieb Kerry Holford in ihrem Ausblick vom am Montagabend. Entscheidend für den kommerziellen Erfolg des Pharmakonzerns und gleichzeitig am Markt unterschätzt seien Blenrep und Depemokimab./rob/gl/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2025 / 18:05 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|
Kursziel:
16,60 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20,23 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17,94 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
-
|
KGV*:
-
Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten
|
24.11.25
|FTSE 100-Titel GSK-Aktie: So viel Gewinn hätte ein Investment in GSK von vor 10 Jahren eingefahren (finanzen.at)
|
21.11.25
|Klagen belasten: Gegenseitiger Lizenzstreit sorgt für uneinheitliche Kurse bei AnaptysBio und GSK (Dow Jones)
|
20.11.25
|Börse Europa in Grün: STOXX 50 zum Ende des Donnerstagshandels im Plus (finanzen.at)
|
20.11.25
|Gute Stimmung in Europa: So performt der STOXX 50 nachmittags (finanzen.at)
|
20.11.25
|STOXX 50-Handel aktuell: STOXX 50 zum Handelsstart mit Kursplus (finanzen.at)
|
19.11.25
|Anleger in Europa halten sich zurück: STOXX 50 notiert zum Start des Mittwochshandels im Minus (finanzen.at)
|
18.11.25
|STOXX 50 aktuell: STOXX 50 präsentiert sich zum Start des Dienstagshandels leichter (finanzen.at)
|
17.11.25
|Schwacher Handel in Europa: STOXX 50 sackt letztendlich ab (finanzen.at)