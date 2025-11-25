GSK Aktie
|20,46EUR
|0,27EUR
|1,34%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63
GSK Hold
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die aktuellen Verschreibungstrends signalisierten für die Markterwartungen deutlich Luft nach oben für die Wirkstoffe Shingrix und etwas Luft nach unten für Triumeq, Seretide und Ojjara, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
|
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs
|
Analyst:
Deutsche Bank AG
|
Kursziel:
16,00 £
|
Rating jetzt:
Hold
|
Kurs*:
20,23 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Hold
|
Kurs aktuell:
17,85 £
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis
|
KGV*:
-
Analysen zu GSK PLC Registered Shsmehr Analysen
|10:01
|GSK Hold
|Deutsche Bank AG
|07:13
|GSK Hold
|Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
|19.11.25
|GSK Buy
|Jefferies & Company Inc.
|07.11.25
|GSK Underweight
|JP Morgan Chase & Co.
|05.11.25
|GSK Outperform
|Bernstein Research
