GSK Aktie

20,46EUR 0,27EUR 1,34%
GSK für 0 Euro bei ZERO ordern (zzgl. Spreads)

WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

<
Kurse + Charts + Realtime
Kurs + Chart
Times + Sales
Börsenplätze
Orderbuch
Historisch
>
<
News + Analysen
News + Adhoc
Analysen
Kursziele
>
<
Fundamental
Bilanz/GuV
Schätzungen
Dividende/GV
Analysen
>
<
Unternehmen
Termine
Profil
>
<
zugeh. Wertpapiere
Zertifikate
Optionsscheine
Knock-Outs
>
25.11.2025 10:01:27

GSK Hold

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Deutsche Bank Research hat die Einstufung für GSK auf "Hold" mit einem Kursziel von 1600 Pence belassen. Die aktuellen Verschreibungstrends signalisierten für die Markterwartungen deutlich Luft nach oben für die Wirkstoffe Shingrix und etwas Luft nach unten für Triumeq, Seretide und Ojjara, schrieb Emmanuel Papadakis in einer am Dienstag vorliegenden Studie./mis/stk

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 25.11.2025 / 08:05 / CET

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Hold
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Deutsche Bank AG 		Kursziel:
16,00 £
Rating jetzt:
Hold 		Kurs*:
20,23 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Hold 		Kurs aktuell:
17,85 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Emmanuel Papadakis 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

Nachrichten zu GSK PLC Registered Shsmehr Nachrichten

Analysen zu GSK PLC Registered Shsmehr Analysen

10:01 GSK Hold Deutsche Bank AG
07:13 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
19.11.25 GSK Buy Jefferies & Company Inc.
07.11.25 GSK Underweight JP Morgan Chase & Co.
05.11.25 GSK Outperform Bernstein Research
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Analysensuche

GO

Aktien in diesem Artikel

GSK PLC Registered Shs 20,46 1,34% GSK PLC Registered Shs

Aktuelle Aktienanalysen

10:24 PATRIZIA Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
10:04 Novo Nordisk Buy Deutsche Bank AG
10:02 Sanofi Buy Deutsche Bank AG
10:02 AstraZeneca Sell Deutsche Bank AG
10:01 GSK Hold Deutsche Bank AG
09:56 Porsche vz. Buy Deutsche Bank AG
09:55 thyssenkrupp nucera Hold Deutsche Bank AG
09:49 easyJet Market-Perform Bernstein Research
09:48 easyJet Outperform RBC Capital Markets
09:29 UNIQA Insurance kaufen Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
09:24 easyJet Neutral JP Morgan Chase & Co.
09:23 Nordea Bank Abp Registered Shs Underweight Barclays Capital
09:05 UBS Underweight Barclays Capital
09:04 Deutsche Bank Overweight Barclays Capital
09:00 Prosus Buy Deutsche Bank AG
08:55 PORR accumulate Erste Group Bank
08:53 AXA Overweight Barclays Capital
08:04 Akzo Nobel Overweight Barclays Capital
07:45 Deutsche Börse Overweight Barclays Capital
07:42 BNP Paribas Outperform RBC Capital Markets
07:40 Scout24 Overweight JP Morgan Chase & Co.
07:26 Valeo Market-Perform Bernstein Research
07:13 GSK Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:03 Brenntag Hold Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
07:02 Nordex Underperform RBC Capital Markets
24.11.25 Continental Buy Jefferies & Company Inc.
24.11.25 ams buy Baader Bank
24.11.25 Erste Group Bank overweight Morgan Stanley
24.11.25 BAWAG overweight Morgan Stanley
24.11.25 Novo Nordisk Halten DZ BANK
24.11.25 Iberdrola Sector Perform RBC Capital Markets
24.11.25 Novo Nordisk Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.11.25 Novo Nordisk Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Novo Nordisk Overweight JP Morgan Chase & Co.
24.11.25 Novo Nordisk Underperform Jefferies & Company Inc.
24.11.25 Siemens Buy Goldman Sachs Group Inc.
24.11.25 Hannover Rück Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 Allianz Buy Joh. Berenberg, Gossler & Co. KG (Berenberg Bank)
24.11.25 easyJet Overweight Barclays Capital
24.11.25 Ryanair Overweight Barclays Capital
24.11.25 International Consolidated Airlines Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 AIR France-KLM Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Ryanair Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 International Consolidated Airlines Outperform Bernstein Research
24.11.25 easyJet Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 AIR France-KLM Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 Lufthansa Equal Weight Barclays Capital
24.11.25 Hennes & Mauritz AB Hold Jefferies & Company Inc.
24.11.25 RTL Market-Perform Bernstein Research
24.11.25 TUI Overweight Barclays Capital
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen