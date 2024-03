Börse Europa: STOXX 50 zeigt sich am Donnerstagnachmittag fester

Am Nachmittag zeigen sich die Anleger in Europa optimistisch.

Um 15:42 Uhr springt der STOXX 50 im STOXX-Handel um 1,16 Prozent auf 4 366,19 Punkte an. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,390 Prozent auf 4 299,32 Punkte an der Kurstafel, nach 4 316,16 Punkten am Vortag.

Der STOXX 50 verzeichnete bei 4 297,25 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug am Donnerstag 4 371,19 Einheiten.

So entwickelt sich der STOXX 50 seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht ging es für den STOXX 50 bereits um 1,16 Prozent aufwärts. Der STOXX 50 wies vor einem Monat, am 07.02.2024, einen Wert von 4 235,22 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 07.12.2023, wurde der STOXX 50 mit 4 029,21 Punkten gehandelt. Der STOXX 50 wies vor einem Jahr, am 07.03.2023, einen Wert von 3 896,88 Punkten auf.

Für den Index ging es seit Beginn des Jahres 2024 bereits um 6,70 Prozent nach oben. In diesem Jahr erreichte der STOXX 50 bereits ein Jahreshoch bei 4 371,19 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 4 010,21 Zählern.

Die Tops und Flops im STOXX 50

Unter den stärksten Aktien im STOXX 50 befinden sich aktuell GSK (+ 2,39 Prozent auf 17,13 GBP), Glencore (+ 2,15 Prozent auf 3,98 GBP), BASF (+ 1,45 Prozent auf 49,24 EUR), Richemont (+ 1,38 Prozent auf 143,45 CHF) und SAP SE (+ 1,24 Prozent auf 177,46 EUR). Zu den schwächsten STOXX 50-Aktien zählen derweil HSBC (-3,22 Prozent auf 5,92 GBP), Novartis (-3,07 Prozent auf 88,26 CHF), Bayer (-1,80 Prozent auf 26,17 EUR), Rio Tinto (-1,34 Prozent auf 50,07 GBP) und Mercedes-Benz Group (ex Daimler) (-0,92 Prozent auf 72,18 EUR).

STOXX 50-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Glencore-Aktie ist im STOXX 50 derzeit am höchsten. Zuletzt wurden via STOXX 11 327 790 Aktien gehandelt. Die Novo Nordisk-Aktie sticht im STOXX 50 mit einer Marktkapitalisierung von 511,376 Mrd. Euro heraus.

STOXX 50-Fundamentalkennzahlen

Die Bayer-Aktie präsentiert mit 4,95 2024 laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im STOXX 50. Die BAT-Aktie bietet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,38 Prozent voraussichtlich die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

