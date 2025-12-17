GSK Aktie

21,05EUR -0,11EUR -0,52%
WKN DE: A3DMB5 / ISIN: GB00BN7SWP63

17.12.2025 14:37:14

GSK Neutral

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1700 Pence auf "Neutral" belassen. Die Briten hätten 2025 einige Zulassungen auf den Weg gebracht, kein Start sei allerdings bedeutend genug für eine Neubewertung./ag/tav

Veröffentlichung der Original-Studie: 17.12.2025 / 10:09 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Zusammenfassung: GSK PLC Registered Shs Neutral
Unternehmen:
GSK PLC Registered Shs 		Analyst:
Goldman Sachs Group Inc. 		Kursziel:
17,00 £
Rating jetzt:
Neutral 		Kurs*:
21,10 € 		Abst. Kursziel*:
-
Rating update:
Neutral 		Kurs aktuell:
18,46 £ 		Abst. Kursziel aktuell:
-
Analyst Name::
Rajan Sharma 		KGV*:
-
* Zum Zeitpunkt der Analyse

