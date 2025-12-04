GSK Aktie

GSK Neutral

ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für GSK mit einem Kursziel von 1900 Pence auf "Neutral" belassen. Matthew Weston schätzt die Aussichten des Pharmakonzerns für die nächsten zwölf Monate ingesamt positiv ein, wie er am Donnerstag schrieb. Er begründete dies unter anderem mit der Überzeugung, dass das Krebsmittel Blenrep künftig bei einem nicht unerheblichen Anteil von Patienten mit Multiplem Myelom eingesetzt werden dürfte. Zudem erwartet er 2026 einige positive Studiendaten für Medikamente in der späten Entwicklungsphase. Nach dem Kursanstieg von fast einem Drittel im zu Ende gehenden Jahr 2025 sei das weitere Aufwärtspotenzial aber begrenzt./rob/tav/ag

Veröffentlichung der Original-Studie: 03.12.2025 / 20:11 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.12.2025 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

