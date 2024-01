Börse Frankfurt: DAX präsentiert sich zum Start des Donnerstagshandels leichter

Am Donnerstag steht der DAX um 09:12 Uhr via XETRA 0,21 Prozent im Minus bei 16 854,72 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,678 Bio. Euro. In den Handel ging der DAX 0,238 Prozent leichter bei 16 849,76 Punkten, nach 16 889,92 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 16 859,23 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 16 843,05 Zählern.

So bewegt sich der DAX auf Jahressicht

Seit Beginn der Woche verzeichnet der DAX bislang ein Plus von 1,02 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel feiertagsbedingt. Der DAX stand am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, bei 16 706,18 Punkten. Der DAX wies vor drei Monaten, am 25.10.2023, einen Stand von 14 892,18 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 25.01.2023, erreichte der DAX einen Stand von 15 081,64 Punkten.

Der Index kletterte auf Jahressicht 2024 bereits um 0,509 Prozent. Bei 16 963,47 Punkten erreichte der DAX bislang ein Jahreshoch. Bei 16 345,02 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

Top und Flops heute

Zu den Top-Aktien im DAX zählen derzeit Symrise (+ 2,05 Prozent auf 94,60 EUR), Zalando (+ 1,24 Prozent auf 18,43 EUR), Daimler Truck (+ 1,21 Prozent auf 32,74 EUR), BASF (+ 0,61 Prozent auf 44,05 EUR) und MTU Aero Engines (+ 0,55 Prozent auf 218,90 EUR). Die schwächsten DAX-Aktien sind hingegen Infineon (-1,43 Prozent auf 34,41 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-1,09 Prozent auf 27,22 EUR), SAP SE (-1,02 Prozent auf 159,12 EUR), EON SE (-0,85 Prozent auf 12,32 EUR) und Commerzbank (-0,79 Prozent auf 10,71 EUR).

DAX-Aktien: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung im Blick

Das Handelsvolumen der Commerzbank-Aktie ist im DAX derzeit am höchsten. 780 298 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 174,706 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der DAX-Werte im Fokus

2024 weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,77 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,27 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

