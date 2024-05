Börse Frankfurt: DAX verbucht zum Ende des Dienstagshandels Abschläge

Schlussendlich zogen sich die Börsianer in Frankfurt zurück.

Der DAX verlor im XETRA-Handel schlussendlich 0,23 Prozent auf 18 726,36 Punkte. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,823 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Verlust von 0,002 Prozent auf 18 768,64 Punkte an der Kurstafel, nach 18 768,96 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den DAX bis auf 18 638,14 Punkte hinab. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 18 768,64 Zählern.

So entwickelt sich der DAX seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 19.04.2024, einen Stand von 17 737,36 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 21.02.2024, verzeichnete der DAX einen Wert von 17 118,12 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 19.05.2023, wies der DAX einen Wert von 16 275,38 Punkten auf.

Seit Anfang des Jahres 2024 kletterte der Index bereits um 11,67 Prozent. 18 892,92 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Das Jahrestief beträgt hingegen 16 345,02 Zähler.

Top und Flops heute

Unter den stärksten Aktien im DAX befinden sich aktuell Hannover Rück (+ 1,43 Prozent auf 227,20 EUR), Covestro (+ 1,07 Prozent auf 49,93 EUR), Siemens Healthineers (+ 0,91 Prozent auf 53,42 EUR), Symrise (+ 0,73 Prozent auf 103,80 EUR) und Beiersdorf (+ 0,62 Prozent auf 146,25 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich hingegen Infineon (-3,05 Prozent auf 36,35 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (-2,41 Prozent auf 28,77 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (-1,76 Prozent auf 39,18 EUR), Porsche (-1,56 Prozent auf 79,58 EUR) und Siemens Energy (-1,44 Prozent auf 24,00 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Aktuell weist die Deutsche Telekom-Aktie das größte Handelsvolumen im DAX auf. 8 208 201 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Mit 206,622 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Aktien

In diesem Jahr weist die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,99 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX auf. Mit 7,75 Prozent zeichnet sich die Dividendenrendite der Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich als die stärkste unter den Aktien im Index aus.

Redaktion finanzen.at