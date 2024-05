Börse Frankfurt: DAX zum Ende des Freitagshandels in der Verlustzone

In Frankfurt war letztendlich ein stabiler Handel zu beobachten.

Der DAX schloss nahezu unverändert (minus 0,07 Prozent) bei 18 483,07 Punkten. Damit sind die enthaltenen Werte 1,795 Bio. Euro wert. Zuvor ging der DAX 0,008 Prozent tiefer bei 18 495,22 Punkten in den Freitagshandel, nach 18 496,79 Punkten am Vortag.

Bei 18 426,72 Einheiten erreichte der DAX sein Tagestief, während er hingegen mit 18 542,27 Punkten den höchsten Stand markierte.

DAX seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche ging es für den DAX bereits um 1,18 Prozent abwärts. Am letzten Handelstag im April, dem 30.04.2024, wies der DAX 17 932,17 Punkte auf. Der DAX wurde am letzten Handelstag im Februar, dem 29.02.2024, mit 17 678,19 Punkten bewertet. Am letzten Handelstag im Mai, dem 31.05.2023, wies der DAX einen Wert von 15 664,02 Punkten auf.

Im Index schlägt auf Jahressicht 2024 ein Plus von 10,22 Prozent zu Buche. Bei 18 892,92 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des DAX. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief verzeichnet.

Gewinner und Verlierer im DAX

Die Gewinner-Aktien im DAX sind derzeit Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 2,09 Prozent auf 28,80 EUR), Deutsche Börse (+ 1,78 Prozent auf 182,90 EUR), Hannover Rück (+ 1,42 Prozent auf 228,20 EUR), Deutsche Telekom (+ 1,27 Prozent auf 22,29 EUR) und Merck (+ 1,12 Prozent auf 166,50 EUR). Unter den schwächsten DAX-Aktien befinden sich derweil Siemens Energy (-4,65 Prozent auf 24,82 EUR), SAP SE (-1,55 Prozent auf 165,96 EUR), Deutsche Bank (-1,32 Prozent auf 15,23 EUR), Commerzbank (-1,05 Prozent auf 15,54 EUR) und MTU Aero Engines (-1,04 Prozent auf 228,50 EUR).

DAX-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Die Aktie im DAX mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die DHL Group (ex Deutsche Post)-Aktie. 17 397 625 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im DAX weist die SAP SE-Aktie die größte Marktkapitalisierung auf. 205,221 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentaldaten der DAX-Titel im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie auf. Hier soll ein KGV von 2,96 zu Buche schlagen. Im Hinblick auf die Dividendenrendite ragt die Volkswagen (VW) vz-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,02 Prozent als Spitzenreiter im Index hervor.

