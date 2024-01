Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen MDAX zum Handelsstart steigen

Das macht der MDAX am fünften Tag der Woche.

Der MDAX notiert im XETRA-Handel um 09:11 Uhr um 0,40 Prozent fester bei 25 655,06 Punkten. Damit kommen die im Index enthaltenen Werte auf eine Marktkapitalisierung von 241,240 Mrd. Euro. Zum Beginn des Freitagshandels stand ein Gewinn von 0,346 Prozent auf 25 641,40 Punkte an der Kurstafel, nach 25 552,88 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 755,32 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 641,40 Einheiten.

MDAX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn verbucht der MDAX bislang ein Minus von 2,38 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 19.12.2023, bei 27 156,95 Punkten. Der MDAX lag vor drei Monaten, am 19.10.2023, bei 24 437,24 Punkten. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 19.01.2023, den Wert von 28 100,07 Punkten.

Seit Jahresanfang 2024 verlor der Index bereits um 4,41 Prozent. Bei 27 272,39 Punkten schaffte es der MDAX bislang auf ein Jahreshoch. Bei 25 075,79 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im MDAX

Zu den Top-Aktien im MDAX zählen aktuell HENSOLDT (+ 2,86 Prozent auf 28,80 EUR), HUGO BOSS (+ 1,83 Prozent auf 58,86 EUR), WACKER CHEMIE (+ 1,25 Prozent auf 95,48 EUR), SMA Solar (+ 1,21 Prozent auf 48,46 EUR) und Siltronic (+ 1,16 Prozent auf 91,25 EUR). Schwächer notieren im MDAX derweil United Internet (-0,78 Prozent auf 22,82 EUR), JENOPTIK (-0,72 Prozent auf 27,70 EUR), Nordex (-0,71 Prozent auf 9,27 EUR), RATIONAL (-0,62 Prozent auf 724,50 EUR) und Telefonica Deutschland (-0,55 Prozent auf 2,34 EUR).

Blick in den MDAX: Handelsvolumen und Marktkapitalisierung

Im MDAX weist die Lufthansa-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 327 359 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die Talanx-Aktie dominiert den MDAX hinsichtlich der Marktkapitalisierung mit einem Anteil von 16,927 Mrd. Euro.

Fundamentaldaten der MDAX-Titel

2024 verzeichnet die Lufthansa-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,93 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,09 Prozent bei der RTL-Aktie an.

Redaktion finanzen.at