thyssenkrupp Aktie
|8,94EUR
|-0,14EUR
|-1,54%
WKN: 750000 / ISIN: DE0007500001
thyssenkrupp Halten
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) - Die DZ Bank hat die Einstufung für Thyssenkrupp nach Geschäftsjahreszahlen auf "Halten" mit einem fairen Wert von 10 Euro belassen. Von dem Industriekonzern habe es Licht und Schatten gegeben, schrieb Dirk Schlamp in einer am Freitag vorliegenden Studie. Operativ sei das Ergebnis solide, doch der Ausblick sei hinter den Erwartungen zurückgeblieben. Dies verdeutliche, dass die Neuaufstellung noch Zeit und Kapital erfordere. Mittel- bis langfristig sei entscheidend, ob die Maßnahmen konsequent umgesetzt werden und die Kapitaldisziplin gewahrt bleibt./rob/tih/jha/
Veröffentlichung der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:55 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.12.2025 / 15:59 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
|Zusammenfassung: thyssenkrupp AG Halten
|
Unternehmen:
thyssenkrupp AG
|
Analyst:
DZ BANK
|
Kursziel:
-
|
Rating jetzt:
Halten
|
Kurs*:
8,94 €
|
Abst. Kursziel*:
-
|
Rating update:
Halten
|
Kurs aktuell:
8,94 €
|
Abst. Kursziel aktuell:
-
|
Analyst Name::
Dirk Schlamp
|
KGV*:
-
