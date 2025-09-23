TecDAX

3 641,70
13,44
0,37 %
Index-Performance 23.09.2025 09:29:57

Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen TecDAX zum Start des Dienstagshandels steigen

Der TecDAX hält am zweiten Tag der Woche an seiner Gewinnserie vom Vortag fest.

Um 09:12 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,12 Prozent aufwärts auf 3 632,63 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 593,942 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,126 Prozent stärker bei 3 632,84 Punkten, nach 3 628,26 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 637,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 628,51 Punkten.

TecDAX-Performance auf Jahressicht

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, mit 3 779,74 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 23.06.2025, mit 3 762,37 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, wurde der TecDAX auf 3 275,21 Punkte taxiert.

Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 5,70 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX

Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 2,48 Prozent auf 21,46 EUR), CANCOM SE (+ 1,67 Prozent auf 24,40 EUR), TeamViewer (+ 1,27 Prozent auf 8,77 EUR), PNE (+ 1,25 Prozent auf 12,98 EUR) und Kontron (+ 1,08 Prozent auf 27,98 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil 1&1 (-1,46 Prozent auf 20,20 EUR), Sartorius vz (-1,24 Prozent auf 207,10 EUR), Drägerwerk (-1,24 Prozent auf 63,90 EUR), IONOS (-0,83 Prozent auf 41,60 EUR) und Eckert Ziegler (-0,55 Prozent auf 18,07 EUR).

Die teuersten TecDAX-Unternehmen

Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 301 457 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 265,005 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der TecDAX-Titel

Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at

Weitere Links:

Alle TecDAX-Werte im Überblick
Analysen zu TecDAX-Aktien
Generalversammlungs-Kalender der TecDAX-Unternehmen

Bildquelle: Julian Mezger für Finanzen Verlag
