TecDAX
|
3 641,70
|
13,44
|
0,37 %
|Index-Performance
|
23.09.2025 09:29:57
Börse Frankfurt in Grün: Börsianer lassen TecDAX zum Start des Dienstagshandels steigen
Um 09:12 Uhr geht es im TecDAX im XETRA-Handel um 0,12 Prozent aufwärts auf 3 632,63 Punkte. Die Marktkapitalisierung der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 593,942 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,126 Prozent stärker bei 3 632,84 Punkten, nach 3 628,26 Punkten am Vortag.
Im Tageshoch notierte der TecDAX bei 3 637,09 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Dienstag markierte der Index hingegen bei 3 628,51 Punkten.
TecDAX-Performance auf Jahressicht
Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der TecDAX wurde am vorherigen Handelstag, dem 22.08.2025, mit 3 779,74 Punkten bewertet. Der TecDAX wurde vor drei Monaten, am 23.06.2025, mit 3 762,37 Punkten bewertet. Vor einem Jahr, am 23.09.2024, wurde der TecDAX auf 3 275,21 Punkte taxiert.
Seit Jahresanfang 2025 gewann der Index bereits um 5,70 Prozent. In diesem Jahr schaffte es der TecDAX bereits bis auf ein Jahreshoch bei 3 994,94 Punkten. Bei 3 010,36 Zählern befindet sich hingegen das Jahrestief.
Das sind die Gewinner und Verlierer im TecDAX
Unter den stärksten Aktien im TecDAX befinden sich derzeit Nordex (+ 2,48 Prozent auf 21,46 EUR), CANCOM SE (+ 1,67 Prozent auf 24,40 EUR), TeamViewer (+ 1,27 Prozent auf 8,77 EUR), PNE (+ 1,25 Prozent auf 12,98 EUR) und Kontron (+ 1,08 Prozent auf 27,98 EUR). Die Flop-Titel im TecDAX sind derweil 1&1 (-1,46 Prozent auf 20,20 EUR), Sartorius vz (-1,24 Prozent auf 207,10 EUR), Drägerwerk (-1,24 Prozent auf 63,90 EUR), IONOS (-0,83 Prozent auf 41,60 EUR) und Eckert Ziegler (-0,55 Prozent auf 18,07 EUR).
Die teuersten TecDAX-Unternehmen
Im TecDAX weist die Deutsche Telekom-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via XETRA 301 457 Aktien gehandelt. Die SAP SE-Aktie sticht im TecDAX mit einer Marktkapitalisierung von 265,005 Mrd. Euro heraus.
Fundamentaldaten der TecDAX-Titel
Im TecDAX verzeichnet die TeamViewer-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 8,53 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die freenet-Aktie gewährt Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,65 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.
Redaktion finanzen.at
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Weitere Links:
Indizes in diesem Artikel
|TecDAX
|3 640,10
|0,33%