WKN DE: A0Z2ZZ / ISIN: DE000A0Z2ZZ5
freenet Neutral
ZÜRICH (dpa-AFX Analyser) - Die Schweizer Großbank UBS hat die Einstufung für Freenet auf "Neutral" belassen und ein Kursziel von 29,50 Euro genannt. Die jüngste Quartalsbetrachtung der Preise für Mobiltelefonie und Breitband-Anschlüsse zeigten durchwachsene Trends, wenngleich beim Mobilfunk das Schlimmste in Sachen Preiskampf überstanden sein dürfte, schrieb Polo Tang in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie./mis/ajx
Veröffentlichung der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.01.2026 / 13:08 / GMT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
Unternehmen:
freenet AG
Analyst:
UBS AG
Kursziel:
29,50 €
Rating jetzt:
Neutral
Kurs*:
29,26 €
Abst. Kursziel*:
0,82%
Rating update:
Neutral
Kurs aktuell:
29,68 €
Abst. Kursziel aktuell:
-0,61%
Analyst Name::
Polo Tang
KGV*:
-
Analysen zu freenet AGmehr Analysen
|05.01.26
|freenet Neutral
|UBS AG
|08.12.25
|freenet Outperform
|Bernstein Research
|10.11.25
|freenet Kaufen
|DZ BANK
|06.11.25
|freenet Neutral
|UBS AG
|06.11.25
|freenet Buy
|Warburg Research
