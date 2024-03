Börse Frankfurt in Grün: DAX beendet die Dienstagssitzung mit Gewinnen

Der DAX notierte im XETRA-Handel zum Handelsende um 0,31 Prozent fester bei 17 988,13 Punkten. Die Marktkapitalisierung der enthaltenen Werte beträgt damit 1,813 Bio. Euro. Zum Handelsbeginn stand ein Abschlag von 0,003 Prozent auf 17 932,18 Punkte an der Kurstafel, nach 17 932,68 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tageshoch bei 17 998,04 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 17 914,18 Punkten verzeichnete.

So entwickelt sich der DAX im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 19.02.2024, betrug der DAX-Kurs 17 092,26 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 19.12.2023, lag der DAX bei 16 744,41 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der DAX lag am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, bei 14 768,20 Punkten.

Für den Index ging es auf Jahressicht 2024 bereits um 7,27 Prozent aufwärts. 18 039,05 Punkte markierten den Höchststand des DAX im laufenden Jahr. Bei 16 345,02 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Das sind die Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den stärksten Einzelwerten im DAX zählen derzeit Hannover Rück (+ 4,62 Prozent auf 255,70 EUR), BASF (+ 3,25 Prozent auf 50,60 EUR), Sartorius vz (+ 2,36) Prozent auf 364,50 EUR), Zalando (+ 2,26 Prozent auf 23,07 EUR) und Commerzbank (+ 2,24 Prozent auf 12,19 EUR). Die Verlierer im DAX sind derweil Siemens (-5,76 Prozent auf 173,04 EUR), Infineon (-2,14 Prozent auf 31,32 EUR), RWE (-1,60 Prozent auf 30,56 EUR), EON SE (-1,51 Prozent auf 12,39 EUR) und SAP SE (-1,47 Prozent auf 171,47 EUR).

Die teuersten Unternehmen im DAX

Im DAX ist die Deutsche Bank-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 8 986 409 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Mit 200,669 Mrd. Euro macht die SAP SE-Aktie im DAX derzeit die größte Marktkapitalisierung aus.

KGV und Dividende der DAX-Titel

2024 präsentiert die Porsche Automobil vz-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 2,96 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX. Die Volkswagen (VW) vz-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,99 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

Redaktion finanzen.at