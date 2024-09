Börse Frankfurt in Grün: DAX letztendlich im Aufwind

Am Donnerstag verbuchte der DAX via XETRA letztendlich Gewinne in Höhe von 0,97 Prozent auf 18 507,64 Punkte. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 1,749 Bio. Euro. In den Donnerstagshandel ging der DAX 1,11 Prozent stärker bei 18 533,41 Punkten, nach 18 330,27 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Donnerstag bei 18 595,83 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 18 382,26 Punkten verzeichnete.

DAX-Entwicklung im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verbucht der DAX bislang ein Plus von 0,697 Prozent. Der DAX notierte noch vor einem Monat, am 12.08.2024, bei 17 726,47 Punkten. Vor drei Monaten, am 12.06.2024, verzeichnete der DAX einen Stand von 18 630,86 Punkten. Vor einem Jahr, am 12.09.2023, wies der DAX einen Wert von 15 715,53 Punkten auf.

Seit Jahresanfang 2024 ging es für den Index bereits um 10,37 Prozent aufwärts. Im Jahreshoch erreichte der DAX bislang 18 990,78 Punkte. Bei 16 345,02 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im DAX

Unter den Top-Aktien im DAX befinden sich aktuell Siemens Energy (+ 5,12 Prozent auf 26,69 EUR), adidas (+ 2,68 Prozent auf 218,50 EUR), DHL Group (ex Deutsche Post) (+ 2,50 Prozent auf 40,22 EUR), SAP SE (+ 2,45 Prozent auf 199,18 EUR) und Daimler Truck (+ 2,35 Prozent auf 30,43 EUR). Die Flop-Titel im DAX sind derweil Sartorius vz (-1,97 Prozent auf 244,30 EUR), Porsche (-1,59 Prozent auf 65,72 EUR), Continental (-1,52 Prozent auf 51,90 EUR), QIAGEN (-1,44 Prozent auf 41,02 EUR) und Bayer (-0,81 Prozent auf 26,79 EUR).

Welche DAX-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Die Commerzbank-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im DAX auf. 12 719 356 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 224,598 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im DAX den höchsten Börsenwert aus.

DAX-Fundamentalkennzahlen im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,54 erwartet. Die höchste Dividendenrendite fällt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 9,41 Prozent bei der Volkswagen (VW) vz-Aktie an.

Redaktion finanzen.at