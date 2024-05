Börse Frankfurt in Grün: MDAX bewegt schlussendlich im Plus

Am Montag verbuchte der MDAX via XETRA schlussendlich Gewinne in Höhe von 0,22 Prozent auf 26 801,44 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 241,531 Mrd. Euro wert. Zuvor ging der MDAX 0,004 Prozent tiefer bei 26 742,81 Punkten in den Montagshandel, nach 26 743,87 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den MDAX bis auf 26 856,47 Punkte. Den niedrigsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 26 697,64 Zählern.

Jahreshoch und Jahrestief des MDAX

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX lag am vorherigen Handelstag, dem 12.04.2024, bei 26 576,83 Punkten. Der MDAX erreichte vor drei Monaten, am 13.02.2024, den Wert von 25 724,51 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der MDAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 12.05.2023, den Stand von 27 335,32 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresanfang 2024 bereits um 0,137 Prozent ein. Das Jahreshoch des MDAX steht derzeit bei 27 286,23 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 25 075,79 Punkten.

Gewinner und Verlierer im MDAX

Unter den stärksten Aktien im MDAX befinden sich aktuell United Internet (+ 6,65 Prozent auf 24,38 EUR), Aurubis (+ 3,30 Prozent auf 73,65 EUR), LANXESS (+ 2,97 Prozent auf 27,72 EUR), Lufthansa (+ 2,10 Prozent auf 6,81 EUR) und HENSOLDT (+ 2,01 Prozent auf 39,56 EUR). Flop-Aktien im MDAX sind derweil Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-2,91 Prozent auf 120,10 EUR), Stabilus SE (-2,45 Prozent auf 55,70 EUR), Gerresheimer (-2,19 Prozent auf 98,20 EUR), JENOPTIK (-1,97 Prozent auf 26,86 EUR) und AIXTRON SE (-1,78 Prozent auf 21,46 EUR).

Die teuersten Unternehmen im MDAX

Die Lufthansa-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im MDAX auf. Zuletzt wurden via XETRA 4 353 545 Aktien gehandelt. Mit 18,012 Mrd. Euro weist die Talanx-Aktie im MDAX derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

KGV und Dividende der MDAX-Aktien

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier soll ein KGV von 5,36 zu Buche schlagen. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 16,56 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at