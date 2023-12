Börse Frankfurt in Rot: DAX zum Handelsende in Rot

Letztendlich beendete der DAX den Donnerstagshandel nahezu unverändert (minus 0,08 Prozent) bei 16 752,23 Punkten. Der Börsenwert der im DAX enthaltenen Werte beträgt damit 1,686 Bio. Euro. Zuvor ging der DAX 1,09 Prozent stärker bei 16 948,79 Punkten in den Handel, nach 16 766,05 Punkten am Vortag.

Im Tagesstief notierte das Börsenbarometer bei 16 670,35 Einheiten, den höchsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 17 003,28 Punkten.

DAX-Performance im Jahresverlauf

Auf Wochensicht verzeichnet der DAX bislang ein Minus von 0,050 Prozent. Noch vor einem Monat, am 14.11.2023, notierte der DAX bei 15 614,43 Punkten. Vor drei Monaten, am 14.09.2023, lag der DAX noch bei 15 805,29 Punkten. Der DAX erreichte vor einem Jahr, am 14.12.2022, den Stand von 14 460,20 Punkten.

Der Index kletterte seit Jahresanfang 2023 bereits um 19,07 Prozent. Der DAX markierte in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 17 003,28 Punkten. Bei 13 976,44 Punkten wurde hingegen das Jahrestief registriert.

Gewinner und Verlierer im DAX

Zu den Gewinner-Aktien im DAX zählen derzeit Siemens Energy (+ 9,39 Prozent auf 11,25 EUR), Zalando (+ 9,35 Prozent auf 22,22 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 7,83 Prozent auf 28,51 EUR), Sartorius vz (+ 7,31 Prozent auf 340,60 EUR) und Continental (+ 4,36 Prozent auf 75,70 EUR). Auf der Verliererseite im DAX stehen derweil Hannover Rück (-5,72 Prozent auf 215,80 EUR), Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft (-5,71 Prozent auf 376,60 EUR), Deutsche Telekom (-3,61 Prozent auf 21,74 EUR), Commerzbank (-2,81 Prozent auf 10,55 EUR) und SAP SE (-2,70 Prozent auf 142,54 EUR).

DAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im DAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 23 749 297 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 172,320 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Fundamentaldaten der DAX-Werte im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im DAX verzeichnet in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Porsche Automobil vz-Aktie. Hier wird ein KGV von 2,76 erwartet. Mercedes-Benz Group (ex Daimler) lockt Anleger 2023 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit der höchsten Dividendenrendite im Index in Höhe von 8,42 Prozent.

Redaktion finanzen.at