Börse Frankfurt in Rot: MDAX notiert schlussendlich im Minus

Zum Handelsende tendierte der MDAX im XETRA-Handel 1,15 Prozent schwächer bei 26 043,55 Punkten. Der Wert der im Index enthaltenen Werte beträgt damit 242,718 Mrd. Euro. In den Handel ging der MDAX 0,010 Prozent fester bei 26 348,62 Punkten, nach 26 346,07 Punkten am Vortag.

Im Tageshoch notierte das Börsenbarometer bei 26 368,06 Einheiten, den niedrigsten Stand am heutigen Donnerstag markierte der Index hingegen bei 25 979,08 Punkten.

MDAX-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Beginn der Woche verbucht der MDAX bislang ein Plus von 0,202 Prozent. Der MDAX lag vor einem Monat, am 25.03.2024, bei 26 666,96 Punkten. Vor drei Monaten, am 25.01.2024, lag der MDAX noch bei 26 075,58 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 25.04.2023, erreichte der MDAX einen Wert von 27 546,69 Punkten.

Der Index büßte auf Jahressicht 2024 bereits um 2,96 Prozent ein. In diesem Jahr erreichte der MDAX bereits ein Jahreshoch bei 27 286,23 Punkten. 25 075,79 Punkte beträgt hingegen das Jahrestief.

MDAX-Aufsteiger und -Absteiger

Die Top-Aktien im MDAX sind aktuell Delivery Hero (+ 6,43 Prozent auf 30,79 EUR), HelloFresh (+ 3,70 Prozent auf 7,00 EUR), Bilfinger SE (+ 1,13 Prozent auf 44,60 EUR), Stabilus SE (+ 0,70 Prozent auf 57,70 EUR) und LEG Immobilien (+ 0,62 Prozent auf 74,82 EUR). Zu den schwächsten MDAX-Aktien zählen hingegen Befesa (-16,61 Prozent auf 26,20 EUR), RTL (-8,82 Prozent auf 28,95 EUR), KION GROUP (-6,82 Prozent auf 44,14 EUR), EVOTEC SE (-4,98 Prozent auf 9,16 EUR) und AIXTRON SE (-4,60 Prozent auf 21,78 EUR).

Die meistgehandelten MDAX-Aktien

Im MDAX weist die EVOTEC SE-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. 6 556 883 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im MDAX nimmt die Talanx-Aktie die größte Marktkapitalisierung ein. 18,244 Mrd. Euro beträgt der Börsenwert der Aktie.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX weist in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie auf. Hier wird ein KGV von 5,05 erwartet. Die RTL-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 16,75 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at