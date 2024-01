Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Handelsstart mit Abgaben

Am Mittwoch verbucht der MDAX um 09:12 Uhr via XETRA Verluste in Höhe von 1,42 Prozent auf 25 333,85 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 246,633 Mrd. Euro wert. In den Handel ging der MDAX 0,860 Prozent leichter bei 25 477,05 Punkten, nach 25 698,02 Punkten am Vortag.

Der MDAX verzeichnete bei 25 482,24 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 25 328,22 Einheiten.

MDAX-Entwicklung seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht verzeichnet der MDAX bislang Verluste von 3,60 Prozent. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 15.12.2023, betrug der MDAX-Kurs 27 133,80 Punkte. Noch vor drei Monaten, am 17.10.2023, wies der MDAX einen Stand von 24 976,80 Punkten auf. Der MDAX erreichte vor einem Jahr, am 17.01.2023, den Stand von 28 635,94 Punkten.

Der Index büßte seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,61 Prozent ein. Bei 27 272,39 Punkten markierte der MDAX bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 328,22 Punkten registriert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im MDAX

Die Top-Aktien im MDAX sind derzeit HELLA GmbH (+ 0,49 Prozent auf 82,10 EUR), Telefonica Deutschland (+ 0,09 Prozent auf 2,35 EUR), Vitesco Technologies (+ 0,00 Prozent auf 81,30 EUR), Nemetschek SE (-0,13 Prozent auf 76,78 EUR) und Bechtle (-0,18 Prozent auf 44,97 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-3,20 Prozent auf 121,10 EUR), SMA Solar (-3,15 Prozent auf 47,98 EUR), WACKER CHEMIE (-3,11 Prozent auf 93,40 EUR), TAG Immobilien (-3,06 Prozent auf 12,18 EUR) und PUMA SE (-2,98 Prozent auf 43,62 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Im MDAX ist die Lufthansa-Aktie derzeit die meistgehandelte Aktie. 672 203 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Im MDAX weist die Talanx-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 16,914 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentalkennzahlen der MDAX-Aktien im Blick

Die Lufthansa-Aktie hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 4,97 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den MDAX-Werten inne. Die RTL-Aktie präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,30 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at