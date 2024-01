Börse Frankfurt in Rot: MDAX zum Start des Mittwochshandels in Rot

Das macht der MDAX am Mittwochmorgen.

Der MDAX bewegt sich im XETRA-Handel um 09:13 Uhr um 0,14 Prozent schwächer bei 26 800,39 Punkten. Die Marktkapitalisierung der im MDAX enthaltenen Werte beträgt damit 254,665 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 26 747,80 Zählern und damit 0,337 Prozent unter seinem Schlusskurs vom Vortag (26 838,34 Punkte).

Der MDAX verzeichnete bei 26 822,81 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt heute 26 690,36 Einheiten.

So entwickelt sich der MDAX seit Beginn Jahr

Auf Wochensicht gab der MDAX bereits um 1,44 Prozent nach. Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 01.12.2023, notierte der MDAX bei 26 492,49 Punkten. Der MDAX wies vor drei Monaten, am 03.10.2023, einen Stand von 25 296,86 Punkten auf. Noch vor einem Jahr, am 03.01.2023, betrug der MDAX-Kurs 25 917,57 Punkte.

MDAX-Top-Flop-Liste

Die stärksten Aktien im MDAX sind derzeit Nordex (+ 2,47 Prozent auf 10,78 EUR), HelloFresh (+ 2,13 Prozent auf 14,15 EUR), EVOTEC SE (+ 0,81 Prozent auf 21,18 EUR), freenet (+ 0,54 Prozent auf 25,90 EUR) und Fresenius Medical Care (FMC) St (+ 0,54 Prozent auf 38,91 EUR). Unter den schwächsten MDAX-Aktien befinden sich hingegen HELLA GmbH (-1,44 Prozent auf 82,20 EUR), JENOPTIK (-1,22 Prozent auf 27,52 EUR), CTS Eventim (-1,19 Prozent auf 62,10 EUR), HOCHTIEF (-1,18 Prozent auf 100,10 EUR) und Fraport (-0,99 Prozent auf 54,22 EUR).

MDAX-Aktien mit dem Top-Handelsvolumen

Im MDAX sticht die Telefonica Deutschland-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 313 557 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie sticht im MDAX mit einer Marktkapitalisierung von 16,695 Mrd. Euro heraus.

Fundamentaldaten der MDAX-Mitglieder

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie inne. Hier wird ein KGV von 5,31 erwartet. Im Index bietet die RTL-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,27 Prozent die höchste Dividendenrendite.

Redaktion finanzen.at