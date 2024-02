Börse Frankfurt: LUS-DAX beginnt die Montagssitzung mit Verlusten

Der LUS-DAX verliert am ersten Tag der Woche nach Vortagesgewinnen an Fahrt.

Am Montag geht es im LUS-DAX um 09:26 Uhr via XETRA um 0,01 Prozent auf 17 067,50 Punkte nach unten.

Das Tagestief des LUS-DAX betrug 17 060,00 Punkte, das Tageshoch hingegen 17 098,00 Zähler.

LUS-DAX seit Beginn Jahr

Noch vor einem Monat, am 19.01.2024, verzeichnete der LUS-DAX einen Stand von 16 628,00 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Der LUS-DAX verzeichnete am vorherigen Handelstag, dem 17.11.2023, den Wert von 15 932,00 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.02.2023, wies der LUS-DAX 15 530,00 Punkte auf.

Seit Jahresanfang 2024 kletterte der Index bereits um 1,93 Prozent nach oben. Bei 17 199,00 Punkten liegt das derzeitige Jahreshoch des LUS-DAX. Bei 16 345,00 Zählern steht hingegen das Jahrestief.

LUS-DAX-Top-Flop-Aktien

Die stärksten Aktien im LUS-DAX sind derzeit Rheinmetall (+ 1,13 Prozent auf 392,60 EUR), Vonovia SE (ex Deutsche Annington) (+ 0,90 Prozent auf 26,90 EUR), EON SE (+ 0,68 Prozent auf 11,84 EUR), RWE (+ 0,63 Prozent auf 32,00 EUR) und Deutsche Telekom (+ 0,52 Prozent auf 22,30 EUR). Zu den schwächsten LUS-DAX-Aktien zählen derweil Sartorius vz (-1,54 Prozent auf 332,50 EUR), Infineon (-0,94 Prozent auf 33,15 EUR), MTU Aero Engines (-0,93 Prozent auf 224,90 EUR), SAP SE (-0,84 Prozent auf 163,70 EUR) und Siemens Healthineers (-0,84 Prozent auf 54,62 EUR).

Diese Aktien weisen das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf

Aktuell weist die Commerzbank-Aktie das größte Handelsvolumen im LUS-DAX auf. 540 204 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Im LUS-DAX macht die SAP SE-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 193,094 Mrd. Euro den größten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die LUS-DAX-Aktien

Die Porsche Automobil vz-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den LUS-DAX-Werten inne. Die Mercedes-Benz Group (ex Daimler)-Aktie verzeichnet 2024 laut FactSet-Schätzung mit 7,52 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index auf.

