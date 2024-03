Börse Frankfurt: MDAX bewegt sich im Plus

Am Freitag zeigen sich die Börsianer in Frankfurt zuversichtlich.

Am Freitag notiert der MDAX um 15:42 Uhr via XETRA 0,51 Prozent höher bei 25 955,88 Punkten. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 247,440 Mrd. Euro. Zuvor eröffnete der Index bei 25 934,79 Zählern und damit 0,426 Prozent über seinem Schlusskurs vom Vortag (25 824,65 Punkte).

Der Tiefststand des MDAX lag heute bei 25 872,71 Einheiten, während der Index seinen höchsten Stand bei 26 044,45 Punkten erreichte.

MDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verzeichnet der MDAX bislang Gewinne von 0,021 Prozent. Der MDAX stand noch vor einem Monat, am 01.02.2024, bei 25 902,90 Punkten. Vor drei Monaten, am 01.12.2023, verzeichnete der MDAX einen Wert von 26 492,49 Punkten. Vor einem Jahr, am 01.03.2023, lag der MDAX-Kurs bei 28 579,27 Punkten.

Der Index fiel seit Jahresbeginn 2024 bereits um 3,29 Prozent zurück. Bei 27 272,39 Punkten steht das derzeitige Jahreshoch des MDAX. Das Jahrestief wurde hingegen bei 25 075,79 Punkten registriert.

MDAX-Tops und -Flops

Zu den stärksten Einzelwerten im MDAX zählen aktuell SMA Solar (+ 5,99 Prozent auf 58,35 EUR), Jungheinrich (+ 5,89 Prozent auf 30,56 EUR), AIXTRON SE (+ 5,30 Prozent auf 27,04 EUR), Nordex (+ 5,04 Prozent auf 11,06 EUR) und WACKER CHEMIE (+ 3,66 Prozent auf 104,75 EUR). Unter Druck stehen im MDAX hingegen Redcare Pharmacy (ex Shop Apotheke) (-6,65 Prozent auf 130,55 EUR), HelloFresh (-4,80 Prozent auf 12,20 EUR), Fraport (-2,06 Prozent auf 50,34 EUR), Gerresheimer (-2,03 Prozent auf 106,20 EUR) und PUMA SE (-1,77 Prozent auf 41,72 EUR).

MDAX-Aktien mit der höchsten Marktkapitalisierung

Im MDAX sticht die thyssenkrupp-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 1 863 272 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die Talanx-Aktie weist im MDAX mit 16,720 Mrd. Euro derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der MDAX-Aktien im Fokus

Das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im MDAX präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Lufthansa-Aktie. Hier wird ein KGV von 4,87 erwartet. Die RTL-Aktie weist 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,36 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index auf.

Redaktion finanzen.at