Börse Frankfurt: TecDAX legt zum Start zu

Der TecDAX verbucht im XETRA-Handel um 09:12 Uhr Gewinne in Höhe von 0,30 Prozent auf 3 229,84 Punkte. An der Börse sind die im Index enthaltenen Werte damit 486,153 Mrd. Euro wert. In den Freitagshandel ging der TecDAX 0,085 Prozent höher bei 3 222,83 Punkten, nach 3 220,09 Punkten am Vortag.

Der TecDAX erreichte am Freitag sein Tagestief bei 3 219,03 Einheiten, während der höchste Stand des Börsenbarometers bei 3 230,34 Punkten lag.

TecDAX-Performance seit Beginn Jahr

Seit Wochenbeginn verbucht der TecDAX bislang ein Plus von 0,713 Prozent. Der TecDAX verzeichnete vor einem Monat, am 08.11.2023, den Wert von 2 993,52 Punkten. Vor drei Monaten, am 08.09.2023, lag der TecDAX noch bei 3 090,84 Punkten. Vor einem Jahr, am 08.12.2022, lag der TecDAX-Kurs bei 3 043,49 Punkten.

Der Index stieg seit Beginn des Jahres 2023 bereits um 11,12 Prozent zu. Das Jahreshoch des TecDAX beträgt derzeit 3 350,46 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 2 788,38 Punkten erreicht.

Top- und Flop-Aktien im TecDAX

Die stärksten Einzelwerte im TecDAX sind derzeit Sartorius vz (+ 2,00 Prozent auf 301,00 EUR), Carl Zeiss Meditec (+ 1,49 Prozent auf 87,38 EUR), TeamViewer (+ 1,45 Prozent auf 13,30 EUR), Siemens Healthineers (+ 1,03 Prozent auf 52,74 EUR) und ADTRAN (+ 0,82 Prozent auf 6,13 USD). Die Verlierer im TecDAX sind derweil SMA Solar (-1,14 Prozent auf 60,50 EUR), Nemetschek SE (-0,93 Prozent auf 76,38 EUR), Nordex (-0,70 Prozent auf 9,93 EUR), Deutsche Telekom (-0,42 Prozent auf 22,51 EUR) und Siltronic (-0,37 Prozent auf 80,75 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem Top-Börsenwert

Die Telefonica Deutschland-Aktie weist derzeit das höchste Handelsvolumen im TecDAX auf. 436 157 Aktien wurden zuletzt via XETRA gehandelt. Die SAP SE-Aktie weist derzeit eine Marktkapitalisierung von 172,110 Mrd. Euro auf. Damit hat die Aktie im TecDAX den höchsten Börsenwert.

Fundamentalkennzahlen der TecDAX-Mitglieder im Fokus

Unter den TecDAX-Aktien hat 2023 laut FactSet-Schätzung die SMA Solar-Aktie mit 9,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Telefonica Deutschland-Aktie präsentiert 2023 laut FactSet-Schätzung mit 7,56 Prozent die höchste erwartete Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

