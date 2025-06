Börse Frankfurt: TecDAX liegt am Dienstagnachmittag im Minus

Am Dienstag sinkt der TecDAX um 15:42 Uhr via XETRA um 0,18 Prozent auf 3 929,08 Punkte. Insgesamt kommt der Index damit auf eine Marktkapitalisierung in Höhe von 679,769 Mrd. Euro. In den Handel ging der TecDAX 0,248 Prozent tiefer bei 3 926,43 Punkten, nach 3 936,19 Punkten am Vortag.

Bei 3 930,77 Einheiten erreichte der TecDAX sein Tageshoch, während er hingegen mit 3 898,37 Punkten den niedrigsten Stand markierte.

So entwickelt sich der TecDAX seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der XETRA-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 09.05.2025, wies der TecDAX 3 745,48 Punkte auf. Der TecDAX erreichte vor drei Monaten, am 10.03.2025, den Wert von 3 719,35 Punkten. Noch vor einem Jahr, am 10.06.2024, lag der TecDAX bei 3 449,77 Punkten.

Auf Jahressicht 2025 kletterte der Index bereits um 14,33 Prozent aufwärts. Der TecDAX verzeichnete in diesem Jahr seinen höchsten Wert bei 3 973,18 Punkten. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 010,36 Zählern markiert.

Die stärksten und schwächsten Einzelwerte im TecDAX

Zu den stärksten Einzelwerten im TecDAX zählen aktuell Kontron (+ 6,52 Prozent auf 24,50 EUR), Formycon (+ 3,66 Prozent auf 29,70 EUR), SUSS MicroTec SE (ex SÜSS MicroTec) (+ 2,07 Prozent auf 41,44 EUR), ATOSS Software (+ 1,02 Prozent auf 138,60 EUR) und United Internet (+ 0,99 Prozent auf 24,44 EUR). Schwächer notieren im TecDAX derweil HENSOLDT (-2,80 Prozent auf 93,90 EUR), Deutsche Telekom (-1,28 Prozent auf 33,11 EUR), EVOTEC SE (-0,95 Prozent auf 7,09 EUR), Elmos Semiconductor (-0,78 Prozent auf 76,30 EUR) und Bechtle (-0,65 Prozent auf 39,56 EUR).

TecDAX-Aktien mit dem größten Börsenwert

Im TecDAX sticht die Deutsche Telekom-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via XETRA 2 732 946 Aktien gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von SAP SE mit 312,178 Mrd. Euro im TecDAX den größten Anteil aus.

Dieses KGV weisen die TecDAX-Mitglieder auf

Die TeamViewer-Aktie verzeichnet mit 10,37 in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im TecDAX. Die freenet-Aktie zeigt 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,28 Prozent die stärkste Dividendenrendite im Vergleich zu ihren Wettbewerbern im Index.

Redaktion finanzen.at