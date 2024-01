Börse London in Grün: FTSE 100 am Montagmittag stärker

Um 12:08 Uhr verbucht der FTSE 100 im LSE-Handel Gewinne in Höhe von 0,14 Prozent auf 7 645,55 Punkte. An der Börse sind die enthaltenen Werte damit 2,383 Bio. Euro wert. Zuvor ging der FTSE 100 0,000 Prozent stärker bei 7 635,09 Punkten in den Montagshandel, nach 7 635,09 Punkten am Vortag.

Der FTSE 100 verzeichnete bei 7 664,92 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Montag 7 635,09 Einheiten.

So bewegt sich der FTSE 100 im Jahresverlauf

Noch vor einem Monat, am 29.12.2023, stand der FTSE 100 bei 7 733,24 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.10.2023, lag der FTSE 100-Kurs bei 7 291,28 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der LSE-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 27.01.2023, wurde der FTSE 100 mit 7 765,15 Punkten berechnet.

Seit Beginn des Jahres 2024 gab der Index bereits um 0,984 Prozent nach. In diesem Jahr verzeichnete der FTSE 100 bereits ein Jahreshoch bei 7 764,37 Punkten. Das Jahrestief befindet sich hingegen bei 7 404,08 Punkten.

Tops und Flops im FTSE 100 aktuell

Unter den stärksten Einzelwerten im FTSE 100 befinden sich aktuell Fresnillo (+ 4,51 Prozent auf 5,21 GBP), BP (+ 1,94 Prozent auf 4,71 GBP), BAT (+ 1,71 Prozent auf 23,73 GBP), BAE Systems (+ 1,71 Prozent auf 11,88 GBP) und Haleon (+ 1,32 Prozent auf 3,22 GBP). Die schwächsten FTSE 100-Aktien sind derweil Schroders (-4,01 Prozent auf 4,08 GBP), Ocado Group (-3,72 Prozent auf 5,54 GBP), StJamess Place (-2,95 Prozent auf 6,51 GBP), Airtel Africa (-2,63 Prozent auf 1,22 GBP) und Halma (-2,37 Prozent auf 21,43 GBP).

Welche FTSE 100-Aktien den größten Börsenwert aufweisen

Aktuell weist die Lloyds Banking Group-Aktie das größte Handelsvolumen im FTSE 100 auf. 12 338 847 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Die AstraZeneca-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 191,720 Mrd. Euro. Damit weist die Aktie im FTSE 100 den höchsten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der FTSE 100-Mitglieder

2024 präsentiert die International Consolidated Airlines-Aktie laut FactSet-Schätzung mit 4,52 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) im FTSE 100. Die Vodafone Group-Aktie bietet Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,61 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

