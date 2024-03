Börse New York: NASDAQ 100 in Grün

Der NASDAQ 100 gewinnt am Montag an Fahrt.

Um 20:01 Uhr geht es im NASDAQ 100 im NASDAQ-Handel um 1,21 Prozent nach oben auf 18 023,32 Punkte. Zum Handelsbeginn standen Gewinne von 1,21 Prozent auf 18 024,24 Punkte an der Kurstafel, nach 17 808,25 Punkten am Vortag.

Der Höchststand des NASDAQ 100 lag heute bei 18 124,32 Einheiten, während der Index seinen niedrigsten Stand bei 17 989,65 Punkten erreichte.

So bewegt sich der NASDAQ 100 seit Jahresbeginn

Vor einem Monat ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.02.2024, wies der NASDAQ 100 einen Stand von 17 685,98 Punkten auf. Der NASDAQ 100 erreichte vor drei Monaten, am 18.12.2023, den Stand von 16 729,80 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der NASDAQ-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.03.2023, verzeichnete der NASDAQ 100 einen Stand von 12 519,88 Punkten.

Im Index schlägt seit Jahresanfang 2024 ein Plus von 8,94 Prozent zu Buche. Das Jahreshoch des NASDAQ 100 beträgt derzeit 18 416,73 Punkte. Das Jahrestief liegt hingegen bei 16 249,19 Zählern.

NASDAQ 100-Gewinner und -Verlierer

Unter den stärksten Aktien im NASDAQ 100 befinden sich aktuell Tesla (+ 6,27 Prozent auf 173,83 USD), Alphabet A (ex Google) (+ 4,38 Prozent auf 147,37 USD), Enphase Energy (+ 4,33 Prozent auf 112,39 USD), Alphabet C (ex Google) (+ 4,29 Prozent auf 148,27 USD) und Pinduoduo (spons ADRs) (+ 4,23 Prozent auf 128,97 USD). Zu den schwächsten NASDAQ 100-Aktien zählen derweil Analog Devices (-1,37 Prozent auf 192,52 USD), Sirius XM (-1,11 Prozent auf 4,01 USD), Meta Platforms (ex Facebook) (-0,87 Prozent auf 447,80 EUR), Intuitive Surgical (-0,84 Prozent auf 392,97 USD) und Electronic Arts (-0,81 Prozent auf 133,18 USD).

NASDAQ 100-Aktien mit der Top-Marktkapitalisierung

Im NASDAQ 100 weist die Apple-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via NASDAQ 13 367 725 Aktien gehandelt. Im NASDAQ 100 hat die Microsoft-Aktie mit ihrer Marktkapitalisierung von 2,841 Bio. Euro den größten Anteil.

Fundamentaldaten der NASDAQ 100-Titel im Fokus

Unter den NASDAQ 100-Aktien hat 2024 laut FactSet-Schätzung die Walgreens Boots Alliance-Aktie mit 6,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Mit 7,29 Prozent fällt die höchste Dividendenrendite 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich bei der Walgreens Boots Alliance-Aktie an.

Redaktion finanzen.at