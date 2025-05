Börse Paris in Rot: CAC 40 präsentiert sich zum Start des Montagshandels schwächer

Am Montag verliert der CAC 40 um 09:12 Uhr via Euronext 0,48 Prozent auf 7 848,94 Punkte. Damit sind die enthaltenen Werte 2,392 Bio. Euro wert. Zum Start des Montagshandels stand ein Verlust von 0,413 Prozent auf 7 854,11 Punkte an der Kurstafel, nach 7 886,69 Punkten am Vortag.

Im Tagesverlauf ging es für den CAC 40 bis auf 7 845,53 Punkte herunter. Den höchsten Stand markierte das Börsenbarometer hingegen bei 7 868,87 Zählern.

So bewegt sich der CAC 40 im Jahresverlauf

Vor einem Monat ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.04.2025, wies der CAC 40 7 285,86 Punkte auf. Der CAC 40 lag vor drei Monaten, am 19.02.2025, bei 8 110,54 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Euronext-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, erreichte der CAC 40 einen Wert von 8 167,50 Punkten.

Der Index gewann seit Jahresanfang 2025 bereits um 6,16 Prozent. In diesem Jahr verzeichnete der CAC 40 bereits ein Jahreshoch bei 8 257,88 Punkten. Das Jahrestief liegt hingegen bei 6 763,76 Zählern.

Die teuersten Unternehmen im CAC 40

Im CAC 40 weist die Stellantis-Aktie derzeit das größte Handelsvolumen auf. Zuletzt wurden via Euronext 13 078 Aktien gehandelt. Die Hermès (Hermes International)-Aktie kommt derzeit auf eine Marktkapitalisierung von 270,900 Mrd. Euro. Damit macht die Aktie im CAC 40 den höchsten Börsenwert aus.

Diese Dividenden zahlen die CAC 40-Titel

Unter den CAC 40-Aktien hat in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung die Worldline SA-Aktie mit 3,41 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Die Carrefour-Aktie offeriert Anlegern 2025 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 7,55 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at