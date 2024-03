Börse Paris in Rot: CAC 40 zum Handelsende leichter

Am Donnerstag gab der CAC 40 via Euronext zum Handelsende um 0,34 Prozent auf 7 927,43 Punkte nach. An der Börse sind die im CAC 40 enthaltenen Werte damit 2,502 Bio. Euro wert. Zum Handelsstart stand ein Zuschlag von 0,232 Prozent auf 7 972,86 Punkte an der Kurstafel, nach 7 954,39 Punkten am Vortag.

Der CAC 40 verzeichnete bei 7 977,68 Punkten ein Tageshoch. Das Tagestief beträgt am Donnerstag 7 927,43 Einheiten.

CAC 40-Entwicklung seit Jahresbeginn

Seit Wochenbeginn ging es für den CAC 40 bereits um 0,286 Prozent abwärts. Am letzten Handelstag im Januar, dem 29.01.2024, wurde der CAC 40 mit einer Bewertung von 7 640,81 Punkten gehandelt. Der CAC 40 stand am letzten Handelstag im November, dem 29.11.2023, bei 7 267,64 Punkten. Am letzten Handelstag im Februar, dem 28.02.2023, wies der CAC 40 einen Stand von 7 267,93 Punkten auf.

Der Index gewann seit Jahresbeginn 2024 bereits um 5,27 Prozent. Bei 7 977,68 Punkten verzeichnete der CAC 40 bislang ein Jahreshoch. Bei 7 281,10 Zählern liegt hingegen das Jahrestief.

Welche CAC 40-Aktien das größte Handelsvolumen aufweisen

Im CAC 40 sticht die Stellantis-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. Zuletzt wurden via Euronext 32 673 Aktien gehandelt. Mit 424,236 Mrd. Euro weist die LVMH Moet Hennessy Louis Vuitton-Aktie im CAC 40 derzeit die größte Marktkapitalisierung auf.

Fundamentaldaten der CAC 40-Titel im Blick

Unter den CAC 40-Aktien weist 2024 laut FactSet-Schätzung die Renault-Aktie mit 3,07 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) auf. Im Hinblick auf die Dividendenrendite hat die BNP Paribas-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 8,14 Prozent die Position als Spitzenreiter im Index inne.

