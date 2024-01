Börse Wien: ATX legt nachmittags zu

Am fünften Tag der Woche zeigen sich die Börsianer in Wien zuversichtlich.

Im ATX geht es im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,45 Prozent aufwärts auf 3 453,42 Punkte. Der Wert der enthaltenen Werte beträgt damit 112,860 Mrd. Euro. Zuvor ging der ATX 0,009 Prozent fester bei 3 438,30 Punkten in den Freitagshandel, nach 3 437,99 Punkten am Vortag.

Der ATX verzeichnete bei 3 430,39 Punkten ein Tagestief. Das Tageshoch betrug heute 3 453,42 Einheiten.

So bewegt sich der ATX auf Jahressicht

Seit Wochenbeginn kletterte der ATX bereits um 3,24 Prozent. Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel feiertagsbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 22.12.2023, verzeichnete der ATX einen Wert von 3 407,66 Punkten. Vor drei Monaten ruhte der Wiener Börse feiertagsbedingt. Der ATX erreichte am vorherigen Handelstag, dem 25.10.2023, den Stand von 3 024,52 Punkten. Vor einem Jahr, am 26.01.2023, lag der ATX-Kurs bei 3 336,75 Punkten.

Der Index legte seit Anfang des Jahres 2024 bereits um 1,21 Prozent zu. Das Jahreshoch des ATX beträgt derzeit 3 453,42 Punkte. Das Jahrestief wurde hingegen bei 3 305,62 Zählern markiert.

ATX-Aufsteiger und -Absteiger

Zu den Gewinner-Aktien im ATX zählen aktuell Schoeller-Bleckmann (+ 3,36 Prozent auf 46,10 EUR), Raiffeisen (+ 1,84 Prozent auf 19,90 EUR), Mayr-Melnhof Karton (+ 1,79 Prozent auf 125,00 EUR), OMV (+ 1,78 Prozent auf 39,93 EUR) und Lenzing (+ 1,67 Prozent auf 30,50 EUR). Unter den schwächsten ATX-Aktien befinden sich derweil Telekom Austria (-2,98 Prozent auf 7,82 EUR), Verbund (-1,06 Prozent auf 74,70 EUR), Österreichische Post (-0,94 Prozent auf 31,50 EUR), Vienna Insurance (-0,56 Prozent auf 26,65 EUR) und UNIQA Insurance (-0,39 Prozent auf 7,75 EUR).

Diese ATX-Aktien weisen die höchste Marktkapitalisierung auf

Im ATX sticht die OMV-Aktie derzeit mit dem größten Handelsvolumen heraus. 129 417 Aktien wurden zuletzt an der Heimatbörse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 26,108 Mrd. Euro im ATX den größten Anteil aus.

KGV und Dividende der ATX-Titel

Die Raiffeisen-Aktie hat 2024 laut FactSet-Schätzung mit 3,68 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) unter den ATX-Werten inne. Die BAWAG-Aktie zeigt 2024 laut FactSet-Schätzung mit einer Dividendenrendite von 9,78 Prozent die besten Ergebnisse im Vergleich zu den anderen Aktien im Index.

Redaktion finanzen.at