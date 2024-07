Börse Wien: ATX Prime-Börsianer greifen am Montagnachmittag zu

Der ATX Prime notiert am Nachmittag im Plus.

Der ATX Prime notiert im Wiener Börse-Handel um 15:40 Uhr um 0,52 Prozent stärker bei 1 848,18 Punkten. In den Handel ging der ATX Prime 0,034 Prozent stärker bei 1 839,21 Punkten, nach 1 838,59 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein Tageshoch am Montag bei 1 849,18 Einheiten, während der Index den niedrigsten Stand bei 1 838,70 Punkten verzeichnete.

So bewegt sich der ATX Prime seit Beginn des Jahres

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 21.06.2024, erreichte der ATX Prime einen Wert von 1 800,69 Punkten. Noch vor drei Monaten, am 22.04.2024, bewegte sich der ATX Prime bei 1 779,06 Punkten. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Der ATX Prime lag am vorherigen Handelstag, dem 21.07.2023, bei 1 625,86 Punkten.

Auf Jahressicht 2024 kletterte der Index bereits um 7,83 Prozent aufwärts. In diesem Jahr erreichte der ATX Prime bereits ein Jahreshoch bei 1 889,08 Punkten. Bei 1 664,49 Punkten wurde hingegen das Jahrestief markiert.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Die Top-Aktien im ATX Prime sind derzeit UBM Development (+ 2,33 Prozent auf 22,00 EUR), AT S (AT&S) (+ 2,04 Prozent auf 19,99 EUR), BAWAG (+ 1,66 Prozent auf 67,50 EUR), PORR (+ 0,98 Prozent auf 14,36 EUR) und Semperit (+ 0,94 Prozent auf 10,72 EUR). Zu den schwächsten ATX Prime-Aktien zählen hingegen Marinomed Biotech (-3,43 Prozent auf 11,25 EUR), Frequentis (-2,15 Prozent auf 31,90 EUR), Schoeller-Bleckmann (-1,62 Prozent auf 36,40 EUR), AMAG (-1,17 Prozent auf 25,30 EUR) und Kapsch TrafficCom (-0,90 Prozent auf 8,84 EUR).

Die meistgehandelten ATX Prime-Aktien

Das größte Handelsvolumen im ATX Prime kann derzeit die CA Immobilien-Aktie aufweisen. 475 019 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Gewichtet nach Marktkapitalisierung macht die Aktie von Verbund mit 25,969 Mrd. Euro im ATX Prime den größten Anteil aus.

Fundamentalkennzahlen der ATX Prime-Mitglieder im Fokus

Im ATX Prime hat die Raiffeisen-Aktie in diesem Jahr laut FactSet-Schätzung mit 3,26 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) inne. Bei der Betrachtung der Dividendenrendite ist die OMV-Aktie 2024 laut FactSet-Schätzung mit 10,69 Prozent an der Spitze im Index.

Redaktion finanzen.at