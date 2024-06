Börse Wien in Grün: ATX Prime-Anleger greifen nachmittags zu

Der ATX Prime tendiert im Wiener Börse-Handel um 15:42 Uhr um 0,34 Prozent fester bei 1 790,61 Punkten. Zuvor ging der ATX Prime 0,008 Prozent fester bei 1 784,69 Punkten in den Dienstagshandel, nach 1 784,54 Punkten am Vortag.

Das Börsenbarometer erreichte sein heutiges Tagestief bei 1 784,69 Einheiten, während der Index den höchsten Stand bei 1 800,39 Punkten verzeichnete.

ATX Prime seit Beginn Jahr

Vor einem Monat ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 17.05.2024, wies der ATX Prime einen Wert von 1 877,27 Punkten auf. Vor drei Monaten, am 18.03.2024, wurde der ATX Prime mit 1 721,32 Punkten gehandelt. Vor einem Jahr ruhte der Wiener Börse-Handel wochenendbedingt. Am vorherigen Handelstag, dem 16.06.2023, wurde der ATX Prime mit 1 613,69 Punkten berechnet.

Seit Jahresbeginn 2024 legte der Index bereits um 4,47 Prozent zu. Bei 1 889,08 Punkten erreichte der ATX Prime bislang ein Jahreshoch. Das Jahrestief wurde hingegen bei 1 664,49 Zählern verzeichnet.

Tops und Flops im ATX Prime aktuell

Zu den Gewinner-Aktien im ATX Prime zählen aktuell STRABAG SE (+ 3,37 Prozent auf 42,90 EUR), BAWAG (+ 2,16 Prozent auf 59,20 EUR), FACC (+ 2,00 Prozent auf 7,65 EUR), Schoeller-Bleckmann (+ 1,87 Prozent auf 38,20 EUR) und Vienna Insurance (+ 1,23 Prozent auf 28,80 EUR). Schwächer notieren im ATX Prime hingegen Rosenbauer (-4,57 Prozent auf 33,40 EUR), AT S (AT&S) (-2,88 Prozent auf 21,56 EUR), Andritz (-2,30 Prozent auf 57,25 EUR), Lenzing (-2,13 Prozent auf 34,50 EUR) und Polytec (-2,00 Prozent auf 3,43 EUR).

Die teuersten ATX Prime-Konzerne

Die Aktie im ATX Prime mit dem größten Handelsvolumen ist derzeit die IMMOFINANZ-Aktie. 1 753 115 Aktien wurden zuletzt via Wiener Börse gehandelt. Im ATX Prime weist die Verbund-Aktie mit einer Marktkapitalisierung von 25,552 Mrd. Euro den größten Börsenwert auf.

Fundamentaldaten der ATX Prime-Werte im Blick

Unter den ATX Prime-Aktien präsentiert 2024 laut FactSet-Schätzung die Raiffeisen-Aktie mit 2,90 das niedrigste Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV). Die OMV-Aktie gewährt Anlegern 2024 laut FactSet-Schätzung voraussichtlich mit 10,93 Prozent die höchste Dividendenrendite im Vergleich zu anderen Aktien im Index.

